Este jueves por la mañana, a través de sus redes sociales oficiales, CODA confirmó el deceso de Salvador Aguilar Hurtado mejor conocido como Xava Drago a los 54 años de edad. La muerte se da tan solo unos días después de que el músico estrenara "Gracias infinitas", su último disco. "Espero les guste", fue el breve mensaje que Xava escribió en su cuenta oficial de Facebook, donde anunció el lanzamiento y publicó el link para escuchar el álbum.

Drago había informado que sus médicos lo habían desahuciado por un cáncer de estómago. Los fans no tardaron en responder las últimas señales del cantante y no sólo le expresaron su admiración por no perder su amor por la música, también se volcaron en mensajes de apoyo: "Gracias a ti por la nueva música", "Gracias por todo y por tanto. Te abrazamos y bendecimos tu existir", "Grande Xava. Eres un luchador, no está sólo", "De las mejores voces del rock en español. Gracias por tu talento, entrega en el escenario", son solo algunos de los comentarios que se pueden leer tanto en Instagram como en Facebook.

En su último mensaje compartido antes de su fallecimiento, Drago se despidió uno a uno de sus seres queridos, desde su padre hasta sus fanáticos con un sincero y conmovedor mensaje: "Solo me queda agradecer de corazón".

"Gracias infinitas" está disponible desde el pasado 16 de agosto en Spotify, y reúne siete canciones que, en poco más de media hora, transmiten mensajes de gratitud, fortaleza y resiliencia: "Delirando", "Huracán", "Esos ojos", "Mi peor dolor", "Sofía" "Malena", "Sigo de pie" y "Mala hierba" son los sencillos que conforman el último material del histórico musico mexicano.

