Paty Cantú y Denisse Guerrero llenan de rosa y pop la Plaza de Armas en Guadalajara

El mediodía de este jueves, la Plaza de Armas en el corazón de Guadalajara se lleno de rosa y glamour. Decenas de personas acudieron a presenciar el showcase de Paty Cantú y Denisse Guerrero, dos voces emblemáticas del pop mexicano.

Algunos asistentes llegaron expresamente para verlas, mientras que otros se sumaron por curiosidad, sorprendidos por el ambiente que tomó la explanada.

Las cantantes arribaron en camionetas blancas y subieron al escenario, diseñado como un pastel de tres niveles. Denisse, con pasos más cautelosos debido a las amplias plataformas que llevaba, lucía un voluminoso vestido rosa, característico de su estilo. A su lado, Paty apostó por un atuendo ceñido de rayas verticales en tonos marrón y negro.

“¡Hola Guadalajara, cómo están!”, fue el saludo inicial de ambas artistas, que no se dejaron intimidar por el sol que caía sin tregua sobre la plaza. El calor tampoco detuvo al público, que permaneció expectante frente al improvisado espectáculo.

El momento más esperado llegó con la presentación de su colaboración. “Estamos emocionados porque vamos a cantar por primera vez en vivo esta colaboración, esta nueva canción. Se titula Al Mismo Kbrn (De Siempre)”, anunció Cantú. Y añadió. “Está dedicada a ese que siempre cae cuando una se siente bien y una ya está saliendo del hoyo, y se vuelve a aparecer el vato, es ese mismo cabrón de siempre”.

Con una sonrisa, Denisse complementó. “Yo creo que lo van a entender mejor una vez que cantemos la canción, ¿no creen?”. De inmediato, la pista comenzó a sonar y ambas interpretaron juntas el tema, generando ovaciones.

Al terminar, Guerrero se retiró a resguardarse del sol en la camioneta que la llevó, mientras que Cantú permaneció en el escenario para extender la experiencia. La tapatía interpretó varios de sus éxitos, entre ellos Goma de mascar, Afortunadamente no eres tú, Al voluntario —originalmente un dueto con José Madero—, y Guadalajara, colaboración que en su versión de estudio comparte con Gera MX y Neto Peña.

Tras las interpretaciones atendieron a los medios de comunicación.

YC