Pensión Bienestar: El trámite necesario para no perder el apoyo

Si eres beneficiario de la Pensión Bienestar —ya sea por ser adulto mayor, persona con discapacidad, madre trabajadora o mujer entre 60 y 64 años— es importante que realices un trámite obligatorio para seguir recibiendo tu pago bimestral. La Secretaría del Bienestar ha advertido que no cumplir con esta gestión puede llevar a la suspensión del apoyo económico.

El trámite consiste en notificar cualquier cambio de domicilio. Esta actualización es indispensable para mantener la vigencia del beneficio, que puede variar entre los $1,650 y $6,200 pesos bimestrales, según el programa al que pertenezcas.

Además, se aclara que mudarse al extranjero también conlleva la cancelación automática del apoyo, ya que uno de los requisitos es residir en territorio nacional.

¿Cómo hacer la actualización?

Los beneficiarios deben comunicarse a la Línea del Bienestar al número 800 639 42 64, disponible de lunes a viernes de 8:00 a 21:00 horas, y fines de semana y días festivos de 9:00 a 19:00 horas. Durante la llamada, se solicitarán datos personales y posteriormente personal del programa dará seguimiento al trámite.

Cumplir con este requisito asegura la continuidad del apoyo económico que forma parte de los Programas para el Bienestar, implementados por la administración actual encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum.

