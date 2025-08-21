Mhoni Vidente: Horóscopos para el fin de semana del 22 al 24 de agosto

Aries

La carta que te guía es La Estrella, la cual marca un tiempo de realización y de ver cumplidos tus planes a futuro. No te dejes llevar por pensamientos negativos, pues ahora es tu momento de consolidarte en lo profesional. Tu número mágico es 00 y 13, mientras que tus colores de la abundancia son el rojo y azul. El 24 de agosto será tu mejor día. La recomendación es dar más creatividad a todo lo que realices.

En lo amoroso, llega una persona de los signos Capricornio o Leo, que resultará muy compatible contigo. Aries posee una personalidad magnética y liderazgo natural; entusiasma a los demás con su energía positiva, lo que le ayuda a resolver cualquier situación.

Este fin de semana será de trabajo extra, pero también recibirás un dinero que te debían. Cuida tu espalda baja evitando cargar objetos pesados. Los días libres estarán llenos de alegría en reuniones familiares.

Tauro

La carta que marca tu camino es El Mago, que te invita a ser superior a las circunstancias y no dejarte intimidar por nadie. Recuerda que tu signo está hecho de fortaleza, lo que te permitirá resolver cualquier problema. Tu mejor día será el 22 de agosto, ideal para trámites y decisiones importantes. Tus números de suerte son 03 y 15, y tus colores son azul y blanco.

Tauro es fuerte y con mentalidad trabajadora, características que lo convierten en gran empresario. Sin embargo, la dificultad para pedir perdón y su tendencia al rencor pueden complicar sus relaciones.

En lo profesional, suelen ser líderes o directores, aunque la soberbia puede provocar tropiezos. El amor toca tu puerta con alguien de los signos Acuario o Virgo, con gran compatibilidad. El domingo será ideal para convivir en familia o salir al campo.

Géminis

Tu carta es La Torre, la cual advierte que no debes detenerte ni tener miedo, pues este es tu tiempo de éxito. Evita caer en malos comentarios y envidias, ya que tu signo es uno de los más observados del zodiaco.

Tu mejor día será el 23 de agosto, cuando recibirás una sorpresa económica. Tus números mágicos son 11 y 23, y tus colores el amarillo y el rojo.

Los Géminis son soñadores y carismáticos, excelentes vendedores y negociantes, además de grandes ahorradores, lo que les facilita alcanzar sus metas materiales.

Este fin de semana, tendrás que ponerte al día con tareas pendientes. El sábado te invitan a una fiesta; acepta, porque el amor estará rodeándote. El domingo será perfecto para limpiar tu espacio personal y renovar la energía positiva.

Cáncer

La carta que te representa es El Sol, considerada la más positiva del tarot, que anuncia momentos de éxito y brillo personal. Controla tus pensamientos negativos para abrirte a nuevas oportunidades.

Tu mejor día será el 24 de agosto, con doble suerte en lo económico gracias a los números 17 y 88. Tus colores son el naranja y blanco, y se recomienda usar un perfume de sándalo o cítricos para cortar energías negativas.

En lo sentimental, llegará un amor de lejos para quedarse en tu vida. Cáncer es profesional en lo laboral y muy sensible en lo emocional, tomando decisiones desde la intuición. Durante el fin de semana, procura cuidar tu alimentación y mejorar tu dieta. En pareja, todo fluirá con armonía y cercanía. El domingo será de compras familiares y paseos.

Leo

El tarot te entrega el As de Oros, carta de prosperidad y abundancia. Es momento de generar más dinero y no conformarte; tu signo está hecho para triunfar. El viernes será tu día mágico, pues recibirás noticias de un nuevo proyecto laboral. No reveles tus planes para evitar malas energías. Tus números de suerte son 06 y 19, y tus colores el rojo y blanco.

Leo es carismático, coqueto y siempre presente en los eventos sociales más importantes. Este fin de semana habrá muchas actividades familiares, además de un regalo inesperado. También comprarás ropa para un evento y recibirás una invitación de tus padres a un viaje hacia fin de mes, que será muy positivo.

Virgo

La carta que ilumina tu camino es El Loco, señal de renovación y avance. Estás entrando en tu mejor época del año con tu cumpleaños, lleno de sorpresas, regalos y momentos especiales. Tu día de suerte será el domingo, con los números 01 y 20. Tus colores son el verde y blanco. Se recomienda estrenar algo para renovar energías.

Virgo es realista, organizado y gran administrador de sus bienes. Este fin de semana recibirás noticias sobre un crédito para la compra de un coche nuevo. Además, llega la oportunidad de un viaje que debes aprovechar. Cuida tu alimentación para evitar problemas de gastritis, que será tu punto débil en estos días.

Libra

Tu carta es La Fuerza, que anuncia días de buena suerte y logros en los trámites que realices. El viernes será tu mejor día, con la llegada de una sorpresa económica relacionada con un bono laboral. Tus números mágicos son 05 y 44, y tus colores el amarillo y el rojo.

Procura ser más administrado con tus gastos, paga lo necesario y evita compras impulsivas. Será un fin de semana muy romántico y lleno de amor verdadero. En lo laboral, la competencia es constante: confía en ti, pero sin excesos de confianza hacia los demás. En la salud, cuida tus nervios y la espalda baja con descanso y ejercicio ligero. El domingo dedicarás tiempo a ordenar tu hogar, lo que renovará tus energías.

Este periodo también será una oportunidad para demostrar tu gran capacidad de liderazgo y equilibrio. Libra se caracteriza por su sentido de la justicia y su deseo de armonía, por lo que sabrás encontrar soluciones en medio de situaciones tensas. Tu magnetismo personal estará en alza, lo que puede traerte reconocimientos y gestos de cariño inesperados.

Escorpión

La carta que te guía es El Mundo, símbolo de triunfo y apertura. Estás listo para crecer laboralmente y nuevas oportunidades llegarán. El 22 de agosto será tu día mágico, con la posibilidad de suerte en juegos de azar. Tus números son 08 y 19; tus colores el azul y blanco. No te confíes de todos y protégete de envidias.

El sábado asistirás a una fiesta que te traerá diversión y nuevas conexiones. Cuida tu salud, en especial la garganta y el sistema respiratorio, e incorpora cítricos en tu dieta. El domingo compartirás una reunión en casa con familiares.

En estos días, tu intuición estará más fuerte que nunca, lo que te permitirá detectar con facilidad las verdaderas intenciones de quienes te rodean. En el amor, los escorpiones solteros tendrán un magnetismo especial que atraerá nuevas relaciones, mientras que quienes ya tienen pareja fortalecerán los lazos con mayor confianza y complicidad.

Sagitario

Tu carta es La Templanza, que te otorga equilibrio y determinación para alcanzar grandeza. Mantén la humildad y evita caer en excesos de soberbia. El lunes será tu mejor día, ideal para trámites y proyectos importantes. Tus números mágicos son 09 y 77; tus colores el rojo y azul fuerte.

El fin de semana estará lleno de juegos deportivos y paseos familiares. El domingo dedicarás tiempo a compras escolares y pendientes del hogar. También recibirás una invitación a un viaje para finales de mes que deberás aceptar, pues traerá alegría y descanso. Para los Sagitario en pareja, se vislumbra un posible embarazo.

La energía de la Templanza te ayudará a equilibrar tu vida emocional y profesional, algo que estabas necesitando. Este es un momento ideal para tomar decisiones con calma, planificar tus próximos pasos y no precipitarte. Tu optimismo natural te abrirá caminos, y tu capacidad de inspirar a los demás será clave para consolidar proyectos personales.

Capricornio

La carta que ilumina tu camino es La Rueda de la Fortuna, que indica reflexión y cambios positivos. Es momento de corregir el rumbo y brillar en lo que realices. El 24 de agosto será tu mejor día, con suerte en juegos de azar gracias a los números 30 y 66. Tus colores son el rojo y naranja.

Este viernes recibirás invitación a una fiesta; aprovecha la ocasión y estrena ropa nueva. En lo sentimental, la estabilidad predomina en tu relación, mientras que los solteros estarán en una etapa de conquistas. Adoptarás una mascota y adquirirás ropa o calzado deportivo para continuar con tus rutinas de ejercicio.

Este ciclo te invita a reinventarte y a no quedarte atrapado en situaciones del pasado. Capricornio es un signo que siempre busca la perfección y la estabilidad, pero ahora la Rueda te recuerda que el cambio es necesario para avanzar. La fortuna te acompañará si sabes tomar decisiones con valentía y confianza en tu experiencia.

Acuario

Tu carta es El Ermitaño, que te impulsa a crecer en lo económico a través de un negocio propio. Tu carisma y sonrisa serán claves para abrir puertas. El viernes estarás en reuniones laborales con propuestas de cambios positivos.

Tus números mágicos son 02 y 18; tus colores el verde y blanco. Se recomienda usar aromas como sándalo o pachulí para atraer buena energía. Cuidado con dolores de cabeza y el exceso de tensión; sal a caminar o realiza actividades al aire libre para liberar el estrés. Además, alguien del pasado intentará contactarte, pero lo mejor será cerrar ese ciclo.

Tu capacidad visionaria te permitirá ver oportunidades que otros no notan, y si te enfocas en proyectos a largo plazo, tendrás excelentes resultados. En el amor, un vínculo con alguien de los signos Tauro o Libra puede convertirse en una relación estable y duradera. Este es un tiempo para reafirmar tu independencia, pero también para rodearte de personas que apoyen tus sueños.

Piscis

La carta que te acompaña es El Diablo, que señala la llegada de dinero rápido y oportunidades financieras inesperadas. Tu mejor día será el 22 de agosto; tus números mágicos son 06 y 17; tus colores el rojo y blanco.

Esta carta también advierte sobre envidias y malas energías, por lo que se recomienda llevar un listón rojo en el tobillo izquierdo hasta que se caiga solo, además de portar una imagen del arcángel Miguel en tu cartera como protección. El fin de semana será de reuniones familiares y compras necesarias.

Piscis es un signo muy sensible, y esta carta te recuerda la importancia de no dejarte llevar por relaciones intensas sin bases sólidas. En el amor, evita entregarte demasiado rápido; lo ideal será construir con calma. El domingo será ideal para ordenar tu casa y cerrar ciclos emocionales pendientes, especialmente con amores del pasado de signos Cáncer o Géminis. Si lo haces, abrirás espacio a nuevas y mejores experiencias afectivas.

Con información de Mhoni Vidente

MF