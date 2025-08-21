Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi se convierten en padres por primera vez

La actriz Millie Bobby Brown, conocida principalmente por su papel en la serie de Netflix Stranger Things, anunció la mañana de este jueves, junto a su esposo Jake Bongiovi, que se convirtieron en padres por primera vez.

A través de un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram, la joven reveló que su familia ahora tiene un nuevo integrante.

Millie aseguró que fue este verano cuando ella y su pareja, el hijo del músico Jon Bon Jovi, decidieron que estaban listos para convertirse en padres y adoptaron a una dulce niña que ahora forma parte de sus vidas.

“Este verano le dimos la bienvenida a nuestra dulce niña a través de la adopción. Estamos más que emocionados de embarcarnos en este hermoso próximo capítulo de la paternidad en paz y privacidad. Y entonces somos tres. Con amor, Millie y Jake Bongiovi”, detalló en su comunicado.

La noticia tomó por sorpresa a sus fanáticos, quienes rápidamente acudieron a las redes sociales para felicitar a la pareja y desearles suerte en esta nueva etapa en su matrimonio.

Millie, de 21 años, y Jake, de 23, contrajeron nupcias en mayo de 2024 en una pequeña ceremonia íntima tras algunos años de noviazgo. No obstante, ese mismo año en octubre celebraron su unión en Italia, acompañados de familiares y amigos.

“Por siempre y para siempre, tu esposa”, escribió la actriz al compartir las primeras imágenes de su boda.

La relación de Millie y Jake es una de las más populares del momento, ya que ambos se encargan de presumir constantemente su amor en redes sociales y de acudir juntos a galas y alfombras rojas.

XP

