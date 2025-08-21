La edición número 60 de las Fiestas de Octubre se llevarán a cabo del 3 de octubre al 4 de noviembre y y si ya estás armando cuál será tu plan para dentro de unas semanas, aquí te compartimos algunas de las actividades gratuitas a las que puedes acceder con tu boleto general de acceso a la feria.

Recuerda que este año el boleto general tendrá un costo de 60 pesos, mientras que para niñas y niños de 3 a 12 años, estudiantes, adultos mayores y personas con discapacidad el precio será de 30 pesos.

De acuerdo con la Agencia Estatal de Entretenimiento de Jalisco (AGEEJ) gran parte de la programación de las Fiestas de Octubre de este 2025 seguirá siendo gratuita con el boleto general de acceso a la feria, entre las que se incluyen las siguientes actividades:

Presentaciones de cantantes como Caifanes y Marco Antonio Muñiz.

Pabellón interactivo Alma del Mundial.

Cinco conciertos extras que serán revelados próximamente en el Foro Principal.

Funciones infantiles durante los fines de semana y conferencias con figuras destacadas del deporte

Además, cada día, mil niñas y niños de escuelas y albergues tendrán acceso especial gracias al trabajo conjunto con la Secretaría de Educación Jalisco y el DIF estatal.

Toma en cuenta que con tu boleto, accedes al concierto programado para ese día, en zona general.

Para poder tener una entrada en la zona general, deberás comprar tu entrada de la feria en las taquillas a partir del 3 octubre, e indicar al momento de tu compra que deseas un boleto para el Foro Principal.

CORTESÍA/ Fiestas de Octubre.

NA