Will Smith: Los Oscar 2022 adelantan reunión para sancionar al actor

La junta de gobernadores de la Academia de Hollywood —que entregan el Premio Oscar— anunció este jueves que adelantarán para este viernes 8 de abril la reunión donde se discutirá el futuro de Will Smith en la organización luego de que el actor golpeara a Chris Rock en la ceremonia del pasado 27 de marzo.

Para saber: Denzel Washington habla sobre el golpe de Will Smith a Chris Rock en los Oscar 2022

David Rubin, presidente de la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas, dijo a Variety que esta decisión se da debido a que Will Smith abandonó la organización por voluntad propia, no será necesario cumplir con el plazo de 15 días que se había estipulado.

“Es en el mejor interés de todos los involucrados que esto se gestione en el tiempo oportuno”, dijo Rubin.

Oscar 2022: ¿Cómo pueden castigar a Will Smith?

Evidentemente, como Will Smith renunció a formar parte de los Premios Oscar en el futuro, este ya no será uno de los castigos que impondrá la junta. Sin embargo, aún podrán vetarlo de próximas nominaciones o ceremonias —de manera permanente o temporal— así como quitarle el premio Oscar que se le otorgó en la misma ceremonia en la categoría a Mejor Actor por su papel en “King Richard”.

"Tras la renuncia de Smith a su membresía de la Academia el viernes 1 de abril, la suspensión o expulsión ya no es una posibilidad y el calendario legalmente prescrito ya no se aplica", resumió el presidente de los Oscar, quien aceptó de manera "inmediata" la dimisión de Will.

Cancelan proyectos de Will Smith

A poco más de una semana desde el incidente en los Oscar 2022, Netflix y Sony han suspendido las producciones de dos películas en las que Will Smith estaba involucrado. De acuerdo con reportes, la película “Fast and Loose” y “Bad Boys 4” han sido dejadas a un lado.

AC