Will Smith: Denzel Washington habla sobre el golpe del actor a Chris Rock en los Oscar 2022

A una semana del polémico golpe de Will Smith a Chris Rock en los Premios Oscar 2022, el actor Denzel Washington al fin habló sobre lo sucedido.

Hay que recordar que durante la incómoda escena en la ceremonia de la Academia, fueron Washington, Tyler Perry y Bradley Cooper quienes se acercaron a Smith después del incidente. El actor ganador del Oscar por “King Richard” había dicho en su discurso que Denzel se le acercó para decirle que “en tu momento más alto, ten cuidado, ahí es cuando el diablo viene por ti”.

“Bueno, hay un dicho”, dijo Denzel Wahington, “´Cuando el diablo te ignora, entonces saber que estás haciendo algo mal´. El diablo dice; Oh no, déjalo en paz, es mi favorito. Por el contrario, cuando el diablo viene a ti, tal vez sea porque estás tratando de hacer algo bien. Y, por alguna razón, el diablo se apoderó de esa circunstancia esa noche”.

Washington agregó que, de ninguna manera, él podría haberse quedado sentado. “Eso no es lo que soy”, dijo. “Afortunadamente había gente allí. No sólo yo, sino otros como Tyler Perry, que vino inmediatamente conmigo y dijo unas oraciones. No quiero contar de lo que hablamos ¿Quiénes somos nosotros para condenarlo? No conozco todos los pormenores de la situación, pero sé que la única solución era la oración”.

Will Smith Renuncia; la Academia lo acepta

Tras las disculpas públicas de Will Smith a Chris Rock, el actor de “En busca de la felicidad” confirmó que renuncia a la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas, y “aceptará cualquier otra consecuencia que la junta considere apropiada”, escribió en un cominicado.

En respuesta a la renuncia de Will Smith, Variety indicó que el presidente de la Academia, David Rubin, ya respondió al comunicado del actor, señalando que en próximos días se tendrá una junta nuevamente para determinar las consecuencias sobre la conducta de Will.

“Seguiremos avanzando con nuestros procedimientos disciplinarios contra el señor Smith por violaciones a los Estándares de Conducta de la Academia, antes de nuestra próxima reunión de la junta programada para el 18 de abril”.

AC