Viven la  tradición: Mariachi y futbol

La agrupación Ruta 633 y el compositor Moy Barba llenaron de música las calles de la Perla Tapatía con el sencillo “México, ocupas mi corazón”, canción oficial del Preolímpico de futbol de la zona Concacaf, clasificatorio que se realizará en la Zona Metropolitana de Guadalajara el próximo mes, rumbo a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

El videoclip se grabó ayer en diversas zonas de la ciudad, como frente a la Catedral, en la pieza de José Fors “Árbol adentro” y en el Estadio Akron, una de las sedes del Preolímpico. La canción se acopla al lema del torneo: “Ocupas mi corazón”, relacionado al habla coloquial del tapatío (que utiliza “ocupar”, en lugar de “necesitar”).

“La canción habla de emociones más que de un evento o de fechas, habla de la pasión que provoca el futbol, del orgullo de ser de una tierra. Va más por las emociones que por un evento. Tomé la decisión de darle la energía por los sentimientos porque si la haces solo por un evento, la canción sale con su acta de defunción: ya sabes que va a terminar en un momento”, detalló Barba.

El compositor pretendía sólo crear la canción, pero al final, no solo funge como creador y productor, también como cantante: “Estuvo muy loco la integración de mi voz, porque en los últimos años me he concentrado en ser solamente autor, productor y creador de contenidos publicitarios. El plan originalmente era que llevaría voces colectivas sin que ninguna representara un protagonismo, sino que podía cantarla quien fuera y todo mundo podría apropiársela”.

Sin embargo, “al momento que se hace la invitación a Ruta 633 hubo algo muy contundente en las partes que corresponden al rap, entonces, las voces que estaban grabadas no resultaban, no tenían la fuerza y por alguna razón, grabé mi voz y quedé en ese rol que no esperaba. No esperaba ser parte del video tampoco. Me siento súper contento y emocionado, y a mi edad siento como si volviera a comenzar en los inicios de Barrio Zumba, siento esa vibra, esa energía, ellos me transmiten esa buena vibra”.

La cereza del pastel

Didier Zaragoza, alías “El chaparrito del sax”; Jonathan Tamayo, “Animal XXL”, y Carlos Alemán, “El peruano”, conforman Ruta 633, la agrupación que le dio al sencillo el toque de rap, “algo diferente, aunque la instrumentación ya estaba muy bien armada, le agregamos el flow”, explicó Tamayo.

Integrarse a “México, ocupas mi corazón” fue todo un reto para Ruta 633, puesto que el grupo estaba acostumbrado a su “estilo libre, y de repente participamos en esta canción, en la que Moy nos comenta: ‘Tienen que ser muy claros con el mensaje’”, cuenta Tamayo. Mientras que “El peruano” lo corroboró: “Estuvimos quebrándonos la cabeza todo el día” durante la grabación.

Esto se debió a la intención del compositor: que la canción sea “como un spot de radio o televisión, porque en poco tiempo tienes que entregar el mensaje. El mensaje, entonces, debe estar claro y cumplir con su objetivo, y que esté bien estructurado”.

Así, Moy y Ruta 633 trabajaron en el sencillo en formato de taller. “Para mí fue una gran fortuna tener al grupo en el proyecto. Los había visto ya en muchos lugares, por lo que sabía que tienen un talento impresionante. Lo que yo quería era que cuando entraran sus participaciones, realmente la gente sienta que la Ruta 633 está presente. Era importante presentarlo también en la rima: ‘Esta es la ruta, es un camino correcto, los ganadores siempre aceptamos el reto’… Son frases muy importantes porque están ellos ahí plasmados”.

De esta forma, crearon la canción que ya se puede escuchar en las plataformas (aunque aún no hay fecha del lanzamiento del videoclip), que incluye mariachi. “No me la saco de la cabeza, todo el día la traigo. Para mí, Moy es un genio, porque la canción es pegadiza. La música es sentimiento y ésta logra entrar a la cabeza de las personas”, comentó Zaragoza, saxofonista y vocalista de Ruta 633.

Dato curioso

Moy Barba cuenta que la canción “siempre comunica, hay una narrativa, un gancho, y se sabe de qué se está hablando sin importar el momento en el que escuches la canción. Cada 20 segundos exactos sucede algo importante en ésta. Nadie lo ha notado, pero si se presta atención comienza el coro y a los 20 segundos empieza la estrofa, por ejemplo; 20 segundos siguientes, coro… Si fragmentas la canción no se rompe el mensaje, no importa dónde se corte la canción”.

