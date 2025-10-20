Después de convertirse en uno de los refuerzos más destacados de Chivas en el presente campeonato, el mediocampista del Guadalajara, Richard Ledezma, se ha ganado el reconocimiento de la afición rojiblanca, que lo pide para la Selección Mexicana debido a sus buenas actuaciones.

Ledezma ha mostrado un buen nivel en lo que va del campeonato: ha marcado un gol y registra tres asistencias. Además, se ha desempeñado en diferentes posiciones, motivo por el que la afición ha comenzado a alzar la voz para que sea considerado por Javier Aguirre en las siguientes convocatorias.

Pese a que Richard Ledezma es mexicano, su convocatoria con la Selección Mexicana no es un proceso sencillo, ya que actualmente no es elegible. El futbolista de Chivas tendría que realizar un “one-time switch” (cambio único de federación), debido a que jugó el Mundial Sub-20 con Estados Unidos y disputó un partido oficial en fecha FIFA con la selección mayor de ese país.

Aunque actualmente Ledezma vive un gran momento, el director técnico de la Selección Mexicana, Javier Aguirre, ya se había fijado en él al inicio de su gestión. Sin embargo, el propio jugador reveló que aún no tenía claro si seguir representando a Estados Unidos o declinarse por México.

"Hablé con Richard Ledezma. Él tendrá que tomar su decisión. Tiene la posibilidad de ser mexicano. No lo puse en la lista de 60 porque en este momento no lo tenía tan claro", dijo Aguirre previo a la Liga de Naciones de la Concacaf.

Durante su paso por el PSV de los Países Bajos, al ser cuestionado sobre un posible llamado a la Selección Mexicana, Ledezma reconoció que Hirving Lozano trató de convencerlo de jugar para México; sin embargo, siempre dejó en duda su llegada al equipo tricolor.

“Me dice que juegue para México, pero no sé todavía; ya, gracias a Dios, voy a agarrar el pasaporte mexicano y ahí vamos a ver. Sí me gustaría tenerlo y ver qué pasa en el futuro”, concluyó.

SV