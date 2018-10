Vive la nostalgia del rock latino

Richard Coleman llega hoy al Teatro Vivian Blumenthal para presentar un concierto en formato acústico y en el que hará una retrospectiva del rock latinoamericano que lo mantuvo cercano con el público por varias décadas, en distintos proyectos musicales e incluso de la mano de personalidades como Gustavo Cerati. En esta ocasión, Audia Valdéz lo acompañará en el escenario.

El músico detalla sobre el concierto de esta noche: “Estoy muy emocionado con la previa del show, ya tengo la idea en la cabeza preparando la lista (de canciones), he conocido gente aquí en la ciudad y me encontré con una recepción muy cálida y muy amorosa. Hace 10 días que estoy aquí en México y no he tenido nada más que buena onda, así que me estoy preparando para un lindo show”. Agrega que esta gira por México se la debía tanto a él mismo como al país.

Actualmente se encuentra promocionando “F-A-C-I-L”, su más reciente álbum, sin embargo, detalla que sólo estará interpretando un par de temas de éste, pues aunque el público mexicano siempre lo arropa bien, su etapa de solista apenas está despuntando en el país, por lo que prefiere conectar con el pasado para invitar a la audiencia a vivir su presente y se queden con ganas de escuchar a profundidad lo nuevo que trae.

“Estoy presentando material de toda mi trayectoria, la idea de hacer este primer viaje a este país con mi material, porque he venido varias veces, pero nunca con un material propio, siempre acompañando a alguien. Entonces, lo que hago es un show que revisa mi material de todas las épocas, desde los ochenta con Fricción, los noventa y 2000 con Los 7 Delfines y mi etapa solista que comienza en 2011 que son cinco discos en solitarios, más las canciones que he compuesto con Gustavo Cerati -hay varias de ellas- así que el espacio para mi último disco se reduce a dos canciones”.

Acústico para conectar

Coleman disfruta de los formatos acústicos porque los temas recientes pueden convivir con los del pasado sin sentir una nostalgia como tal, además, la conexión con la audiencia es más cercana: “Es algo que yo disfruto mucho porque hay una interacción más ligera, más inmediata, nos es solo que la gente me vea a mí, yo también los veo a ellos, es muy lindo lo que pasa, uno se pone más suelto, se me ocurre contar alguna reflexión de un tema para hacer una introducción que un formato eléctrico no se me da porque el performance sucede de otra manera”.

Por otro lado, su más reciente material discográfico está nominado en la edición 19 del Grammy Latino al Mejor álbum rock y Mejor canción de rock por el sencillo “Días futuros”, en colaboración con Andrés Calamaro.

“Para mí es un estímulo (los premios), no son algo para lo que uno trabaja, yo soy músico de rock, no creo mucho en los premios, no es algo que esté en mi horizonte, pero siendo honestos, son un estímulo, son una linda sorpresa, uno no los espera, pero cuando están, suman. Sólo la nominación es un premio para la gente que ha trabajado en la producción del álbum y la canción, porque fuimos muchos, el premio no es al artista, es al álbum y la canción. Entonces, yo lo comparto con mis compañeros de trabajo”, finaliza.