Vive Latino 2022: El festival musical busca al “más fan” para invitarlo a su edición española

Si eres de los que colecciona y atesora todos los boletos de los conciertos, es momento de demostrar esos tickets, en especial, aquellos que se traten de las ediciones del festival mexicano Vive Latino, pues hace un par de días el encuentro sonoro activó un concurso para encontrar al fan “más fan” de este festival.

A través de redes sociales, El Vive Latino ha convocado a su público para que se sumen a la dinámica #ElMásFanDelVive, en la que los fanáticos tienen que publicar en Instagram –y ser seguidores de la cuenta oficial del Vive Latino de México y España- fotografías en las que se muestre el boleto completo de cada una de las 22 ediciones del Vive Latino México y que el rostro del concursante también aparezca claramente en cada imagen que deberán ser agrupadas a modo de carrusel.

Con esta dinámica El Vive Latino intenta encontrar al fan “más fan”, de este evento y así poder ganar un viaje a la edición que el Vive Latino tendrá en España. Con la primicia de que los primeros 10 usuarios –que deberán tener pasaporte vigente hasta enero del año 2023- en completar la dinámica, el festival indicó que éstos pasarían a una siguiente fase, además de que los boletos deberán ser validados por Ocesa de manera física, mismos que serán regresados a sus dueños.

El Vive Latino España (Festival Iberoamericano de Cultura Musical) se realizará en Zaragoza, España, los días 2 y 3 de septiembre, que tendrá entre sus actividades a la lucha libre mexicana, así como un elenco conformado por Aterciopelados, Babasónicos, Molotov, Mon Laferte, Vetusta Morla, Trashi, Taburete, Silvana Estrada, Love of Lesbian y The Dollar Club, en su primer día de actividades el 2 de septiembre.

En tanto que para el día 3 de septiembre está contemplada la participación musical de Amaral, Bebe, Café Tacvba, Caligaris, Carlos Sadness, Instituto Mexicano del Sonido, Ximena Sariñana, Little Jesus, Iván Ferreiro, Nortec: Bostich Fussible y Leiva, entre otros.

Extenderán convocatoria

Este concurso ha generado diversos comentarios entre los internautas, aquellos que han compartido que han acudido a la mayoría de las ediciones del Vive Latino, pero no cuentan con todos los boletos, o que fueron muy pequeños o que por alguna circunstancia no han encontrado sus boletos o ya están seguros de que no los tienen.

“OK, ok, sabemos que tu ex se quedó con un boleto, que mamá te tiró los primeros o que algunos se perdieron en la mudanza… entonces… el viernes (15 de julio) una segunda oportunidad”, publicó este lunes 11 de julio El Vive Latino en sus redes sociales, indicando que habrá más tiempo para que los fanáticos puedan participar, aunque no se detalla de momento si habrá algún cambio en la dinámica del concurso y la idea principal de comprobar los boletos de todas sus ediciones.

