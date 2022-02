Viral: Tobey Maguire, Tom Holland y Andrew Garfield recrean famoso meme de Spider-Man

El estreno de “Spider-Man: No way home” no deja de sorprender a los fans del Universo Cinematográfico d e Marvel (UCM), y ahora lo hacen Tobey Maguire, Tom Holland y Andrew Garfield al recrear el icónico meme sobre el superhéroe.

Fue a través de la cuenta oficial de “Spider-Man: No way home” que se compartió la imagen, con el fin de promocionar la versión digital y física de la película, cuyo estreno en cines fue el pasado mes de diciembre. El formato digital de “Spider-Man: No way home” será lanzado el 22 de marzo y en 4K UHD y Blue-Ray hasta el 12 de abril.

En la imagen se aprecian a los tres “Spider-Man” que han tenido sus sagas individuales pero que, Marvel y Sony decidieron unir y confirmar el “Spider-Verse” dentro del UCM. Los tres personajes se miran fijamente y se apuntan uno al otro.

Sony y Marvel comparten el meme de "Spider-Man" en Live-Action. ESPECIAL

¿Cuál es el origen del meme de "Spider-Man"?

La animación es una parte del episodio animado de “Spider-Man” de 1967 llamado “Double Identity”. En la escena “Peter” se encuentra con una versión alterna a sí mismo.

Si bien este meme se pudo interpretar en dos ocasiones durante la película “No way home”, no era tan claro como en la imagen que ahora comparten Marvel y Sony. Increíble, ¿no?

