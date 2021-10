Viral: Tiktoker encuentra a su padre en un portal de citas

Ava Louise, una de las más reconocidas tiktoker de EU, afirmó que encontró a su padre en un sitio de "Sugar Daddy" en el que ella trabaja y al mandarle un mensaje la bloqueó.

Louise aprovechó la oportunidad para enviarle un mensaje en el sitio a su papá, a quien no había visto desde hace unos meses, pero su progenitor no la tomó en cuenta y desde entonces no le contesta ni las llamadas telefónicas.

"Él no responde a mis mensajes de texto, así que pensé que podría responderme allí", escribió en un video de TikTok.

Afirmó que ella trabaja en ese sitio de citas con hombres mayores e incluso ha salido de viaje con muchos de ellos, pero nunca imaginó que su padre fuera de los suscriptores en el portal donde ella se emplea.

"Es algo normal, pero debería decirme e incluso podría recomendarle algunas de mis amigas... con la finalidad de que no sea estafado", comentó Ava, quien en sus ratos libres se desempeña en Tiktok e incluso lanzó hace unos meses un reto viral de lamer inodoros usados por personas con COVID19, algo que fue duramente criticado por los cibernautas que la siguen.

AC