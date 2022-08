Muchas veces las travesuras de los niños nos sacan una sonrisa, su inocencia es única y hay ocasiones que estas ocurrencias, más allá de hacernos enojar, nos dan gracias.

Fue el caso de un niño en una iglesia quien hizo que sus familiares echaran a reír después de mostrarles su hazaña: se quedó con la limosna que tenía que echar a la canasta.

En el video se observa que una familia está celebrando una misa y, como es común, en algún punto de esta los integrantes del templo acercan una canasta a los creyentes para que quien lo desee otorgue la ofrenda o diezmo.

Lo que hizo que el video se volviera viral en TikTok fue el actuar del menor, ya que solo finge tirar el dinero a la canasta, pero cuando el monaguillo se aleja, este voltea hacia su familia y de manera victoriosa enseña que se ha quedado el dinero que sus padres le dieron para que diera a la iglesia.

De forma hábil realizó un rápido cambio de mano, pasando el dinero de una a otra, lo que le permitió fingir que aportaba a la iglesia y a la vez quedarse él con las monedas.

Inmediatamente todos los integrantes de la familia se echan a reír y voltean a ver al padre del menor, quien también sonríe apenado.

El video ya acumula más de 5 millones de reproducciones y entre los comentarios hay quienes criticaron el hecho, argumentando que este es solo el primer paso de una vida de robos.

Otros usuarios se lo tomaron con humor y defienden al menor diciendo que solo es una travesura y que no es un robo, pues no tomó dinero de la canasta sino que sólo no entregó lo que le habían dado sus padres.