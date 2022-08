Como una forma de demostrar que no importa dónde estudies sino, la dedicación y el empeño que pones para alcanzar tus metas, un joven viajó hasta Bélgica para asistir al festival de música electrónica Tomorrowland, pero lo hizo de una forma especial: fue vestido con su uniforme del Conalep.

El Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep) es una institución pública que depende de la SEP.

El joven quiso romper con todos los estigmas que existen alrededor de esa casa de estudios y demostrar que también de ahí pueden salir alumnos sobresalientes.

Fue a través de su cuenta de TikTok donde el exalumno de esa escuela compartió su momento especial, donde rápidamente se volvió viral.

El corto video empieza con un close up en el logo de la playera, mientras se aleja se ve al joven con una bandera de México y de fondo el escenario de Tomorrowland. Ahí se puede escuchar por una voz genérica de TikTok la frase: “Mira mamá… egresado del Conalep y cumpliendo mis sueños ahora en Tomorrowland”.

El video rápidamente tuvo una buena recepción por los usuarios de la red social, alcanzando más de 37 mil “Me Gusta”, 429 comentarios, mil 051 compartidas y 292 mil vistas.

La mayoría de los comentarios fueron de apoyo, felicitaban al joven por cumplir su sueño y destacaban el hecho de que, de cualquier escuela pueden salir personas brillantes y no “ladrones".

“Eso es todo”, “Qué chido amigo me da gusto”, “Muchas felicidades, no cualquiera puede lograr sus sueños”, “Con esto quedó claro que del Conalep pueden salir personas brillantes y no “ladrones” como algunos piensan”, “Ya ven cómo no es la escuela”, “Muchos no creían en los egresados del Conalep y mírate”, se puede leer en los comentarios del clip.

Incluso algunos otros egresados del Conalep comentaron que también les fue muy bien después de salir de la institución: "Fui en Conalep y seguí estudiando y ahora me doy gustos caros”, “Yo también soy egresada del Conalep y tengo mi propio negocio y me va genial”, “Yo también salí del Conalep y me fui a Europa”, “Mi hermano estudió en Conalep y ahora va por la maestría en el IPN”, compartieron los usuarios en TikTok.



MM