En redes sociales se pueden encontrar una infinidad de historias alrededor del mundo unas buenas, otras no tanto y algunas que logran tocar los corazones de todos los usuarios, como la historia de un niño mexicano que dejó a su perrito Simón en un albergue para protegerlo de los maltratos que recibía por parte de su papá.

La historia se remonta al año 2020, cuando un niño de apenas nueve años tuvo que despedirse de Simón, dejándolo en el Albergue Pergatuzoo con una carta explicando la situación, además de un poco de dinero para la comida de su mascota.

“Te dejo a Simón, es mi perro. No quiero que mi papá le pegue; llora mucho porque no hay comida. Te dejo mis ahorros para sus tortillas. No le peguen porque mi papá le pega mucho. Simón come mucho. No se lo lleven, cuando crezca, vengo por Simón”, se puede leer en una de las primeras cartas enviada por el dueño.

El mismo albergue se encargó de contactar al niño para tener más contexto acerca de la situación, además de que logró mantener la comunicación para que inicialmente el dueño lograra seguir enviando cartas y un pequeño apoyo monetario para mantener al canino para posteriormente permitir las visitas a Simón.

Actualmente, el niño ya cuenta con 13 años de edad y visita constantemente a su perro, a la espera de lograr llevarlo nuevamente a casa.

A través de sus redes sociales, el albergue se encuentra dando actualizaciones de la situación, mencionando que Simón se encuentra en perfectas condiciones.

La difícil situación del Albergue Pergatuzoo

Actualmente el albergue no vive en su mejor momento, pues están en una situación bastante delicada en la que ha sufrido atentados a los trabajadores y a los mismos animales, además de que no cuentan con lo suficientes recursos para darles el alimento necesario a los más de 2 mil animales que viven en el albergue.

