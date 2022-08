Una singular sorpresa fue la que vecinos del municipio de General Pueyrredon, en Argentina, se llevaron cuando en el Ente Municipal de Vialidad y Alumbrado Público, se vieron obligados a tener que suspender a uno de sus trabajadores porque ¡alteró un certificado médico!

Así como lo lees. Dicha información fue compartida en un Boletín Oficial, en el cual se especificó que el trabajador, de una manera muy sin vergüenza y sin temor a que “lo cacharan”, añadió un número 1 al certificado médico en el que se le habían otorgado 2 días de licencia por cuestiones de salud, para obtener en tota la módica cantidad de 21 días de reposo.

No obstante, el engaño del trabajador fue descubierto de manera casi inmediata por sus jefes y por el Departamento Médico del Trabajo, quienes se entablaron contacto con la doctora que había expedido la incapacidad al empleado. De esta manera, fue ella quien desmintió al hombre que había intentado sacar ventaja de esta situación. "Yo le di 2 días al paciente, no 21 como figura en el certificado que presentó", señaló la doctora, según datos de la documentación revelados por el portal 0223.

Según información que trascendió de los medios locales, esta no ha sido la primera vez en la que el trabajador, de quien no se reveló su nombre, ha incurrido a cometer una falta de este tipo en su empleo, puesto que se expuso que en el pasado mes de enero fue víctima de un descuento en su sueldo debido a que se ausentó por varios días de sus labores.

Se sabe que en este momento el trabajador apeló a un aislamiento domiciliario por razón de contagio por Covid-19 por un total de 10 días, mismos en los que no se presentó a trabajar. No obstante, esto lo hizo sin esperar el resultado del examen del hisopo, el cual terminó dando negativo y pese a ello no se presentó a laborar.

Cabe mencionar que el empleado se desempeña en Ente Municipal de Vialidad y Alumbrado, dependencia que se encarga del pavimento y la iluminación en las calles en Argentina, pero que hoy está en el ojo de la crítica por sus conductas.