La cantante Belinda vuelve a ser tema de conversación en las redes sociales, en esta ocasión no es nada relacionado con sus nuevos proyectos o sus fotos en bikini luciendo su cuerpo, sino por aparecer con un nuevo look.

Belinda decidió cambiar de look y se pintó su cabello color rosa, pero lo que llamó más la atención fue que la artista argentina Cazzu, actual novia de Christian Nodal, también apareció con el mismo look en color rosa, por lo que los usuarios en redes sociales comenzaron a viralizar la situación.

Además del look, las cantantes tienen en común haber sido relacionadas sentimentalmente con Nodal; Belinda estuvo comprometida con el intérprete de regional mexicano, y aunque el truene ya se dio hace varios meses, la mediática relación sigue dando de qué hablar.

Hace unos días, la intérprete de pop le echó una fuerte indirecta a su ex, al asegurar que una mujer trabajadora se puede dar lujos, pues no necesita de un hombre para lograrlo; Nodal dejó entrever que la intérprete de "Boba Niña Nice" le pedía dinero, y cuando él ya no quiso dar, "se acabó todo".

Aunque Nodal y Cazzu no han hecho declaraciones sobre su relación, han sido captados juntos, y en redes, ambos intercambian románticos mensajes que revelan la relación sentimental que hay entre ellos.

¿Belinda o Cazzu?

Belinda posó para una revista con un colorido look con el que se llevó los halagos de sus seguidores; Cazzu aparece en sus redes en unas fotos de hace meses donde también luce una corta melena rosada y muestra su lengua y sus múltiples tatuajes.

Para la misma revista, Belinda también se mostró en una faceta sexy en transprencias; Cazzu, que tiene cuenta en OnlyFans, disfruta compartir instantáneas sensuales.

MF