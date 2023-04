Cuando se habla de series y telenovelas colombianas se nos viene a la mete rápidamente "Yo soy Betty, la fea", la historia que ha trascendido en generaciones tras su estreno en el año de 1999, a tal grado que se ha llevado adaptaciones a diferentes partes del mundo, incluido México.

Tras su exitoso estreno, la telenovela tuvo millones de fans, llegando al punto que una joven decidió hacer una tesis para titularse en la Universidad, llevando una investigación sobre si la protagonista "Beatriz Pinzón Solano" era villana, situación que se volvió viral.

Muchos jóvenes están a un solo paso de ser egresados de la Universidad, por tal motivo deben analizar qué tema elegir para realizar su tesis, pero al parecer ella tenía en claro todo y decidió hacerla de la famosa telenovela "Yo soy Betty, la fea", la cual trata de una joven economista poco atractiva que entra a trabajar a una empresa importante llamada "EcoModa", pero que no es bien recibida por sus compañeros y jefe.

La joven de nombre Angélica María Padilla Pardo fue la que decidió hacer su tesis sobre la telenovela, misma que se volvió viral en redes sociales tras difundirse su texto argumentativo.

"Hace mucho tiempo se ha debatido si Betty es villana o víctima por lo que me dediqué a hacer una disertación académica acerca del tema. Gracias a la telenovela y a ustedes con su Team Betty y Team Marcela me pusieron a reflexionar y me pude graduar", se lee en tuit que compartió uno de los usuarios.

Angélica María, quien pertenece a la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, realizó la tesis con el objetivo de investigar los comportamientos de la protagonista, a quien nombró "Beatriz Pinzón Solano La Antheroína".

El usuario que compartió el mensaje sobre la tesis, compartió el link de la tesis, a la cual puedes acceder a dando clic aquí.

