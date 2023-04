Luego de las declaraciones de Ricardo O'Farrill en contra varios famosos tras la boda de Mau Nieto donde fue corrido, muchos fans mostraron su preocupación debido a que el mismo comediante había revelado años atrás que le habían diagnosticado neurosis.

Algunos famosos y amigos de Ricardo mostraron su preocupación, uno de ellos Chumel Torres quien acudió a la casa del comediante para saber cómo se encontraba, esto mientras realizaba su live.

El tema se volvió tendencia en redes sociales a tal grado que llegó a otros lives de comediantes, como por ejemplo con Franco Escamilla.

Fue durante su programa de YouTube, "La Mesa Reñoña", donde Franco Escamilla habló sobre el caso de Ricardo y mostró su preocupación.

El mismo comediante de Cuautla, Morelos reveló que Ricardo está bien y su familia y amigos están tratando de ayudarlo.

“Hoy en la tarde hablé con Ricardo O’Farrill por mensaje. Tengo una buena relación con él y con todos mis compañeros… Tengo entendido que Richie está bien, en el sentido de que su familia y amigos están cerca de él y tratando de ayudarlo. A mi me daba como que había sido un colapso nervioso y la gente quiere chisme", dijo Franco.

Franco Escamilla dijo que él no va hablar sobre el tema y las personas involucradas.

“Yo de mis amigos conozco lo que ellos me cuentan, cómo voy a conocer lo demás, nadie sabemos lo que trae el otro en la maleta”.

También reveló que se encuentra preocupado por sus compañeros comediantes que están involucrados en el tema y espera que todo lo que dijo Ricardo sea mentira y se trate de un chiste.

"Sí estoy preocupado, insisto por nuestros compañeros, porque no sabemos... quiero pensar que no es cierto, ¿si me explico? que todo lo que se dijo en estos lives que hizo Richie, me encantaría que fuera un mal entendido, que fuera una broma, que no fuera cierto, porque es aterrador pensar que sea cierto", finalizó.

