¡Cosita! En redes sociales ha circulado toda clase de videos y siempre han destacado aquellos que corresponden a celebraciones por cumpleaños, debido a la creatividad de quienes se festejan. En esta ocasión, enternece en Internet el del aniversario de una perrita chihuahua que, ataviada con un vestido rosa, es el centro de atención de los invitados y los cibernautas.

En la grabación por los 15 años de la perrita chihuahua que se volvió viral en TikTok y que fue publicada por el usuario @xpapimarcox, se aprecia a la mascota, que "baila" junto a su probable dueño y varios chambelanes, en un salón de eventos en el que los asistentes miran muy emocionados.

Entre los comentarios destacan los mensajes: "lo quiero mucho señor que baila el vals con su perrita. Dios me lo cuide mucho"; "me recordó a "una Chihuahua en beberly Hill's" JAJA"; "creeo que no invitaron alos PAW PATROL"; y para terminar, "mi papá después de decir que no quería más perros en la casa".

El video ya cuenta con más de 6.4 millones de reproducciones.

