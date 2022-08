Las fiestas de XV años siempre tienen momentos especiales, desde el vals con los chambelanes, el baile con los padres o el siempre esperado baile sorpresa.

Para una quinceañera de Guanajuato, este último significó que aunque la fiesta se tratara de ella, hubo quien robara la atención.

Durante el baile sorpresa uno de los chambelanes se robó las miradas y se hizo viral, pues dejó a todos con la boca abierta con su increíble ejecución de la coreografía que el resto de sus compañeros y la quinceañera ejecutaron bien, pero sin la misma energía del joven.

El video fue publicado el Facebook, donde el chambelan Rubén González tomó notoriedad al robarle el protagonismo a la festejada: “Alguien dígale al de verde que la quinceañera es la de en medio”, se lee en la descripción del video.

Aunque hay quien decía que no debió opacar a la quinceañera, otros comentarios apoyaban el actuar del joven: “Yo quisiera un chambelán como él, es el único que pone ritmo”, “Es así como se debe bailar”, “Ese chico lo hizo súper bien, no tiene la culpa que la quinceañera no tenga ritmo”.

El video ya cuenta con 16 millones de reproducciones, 754 mil reacciones y 51 mil comentarios.

Pasos prohibidos lo llevan a un medio local

El hacerse viral con el baile en la fiesta de XV años, llevó al joven a ser invitado a un medio local de Guanajuato: "ahorita voy a las instalaciones de Guanajuato Capital, de TV Guanajuato, a bailar", mencionó en un video publicado en su cuenta de TikTok.