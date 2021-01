Viral: Bárbara de Regil reacciona a imagen falsa sobre la comunidad LGBT+

Hace algunas horas en redes sociales se publicó una historia de Instagram truqueada de Bárbara de Regil donde supuestamente, y a manera de broma, la actriz se adjudica el incidente de hace unos días en Puerto Vallarta donde un grupo de turistas cayó al agua tras hundirse una embarcación en la que viajaban. La imagen falsa dice: "Hundiendo cruceros gay en Vallarta".

REDES SOCIALES

La misma imagen fue manipulada de nuevo para hacer otros "memes" en contra de la comunidad LGBT+ con frases sobre la misma como: "Acabando de lanzar un joto al mar". Tras enterarse de la circulación de estas imágenes, Bárbara aclaró en sus historias de Instagram que ella está a favor de la diversidad pidiéndole al público que no crean en información falsa que se difunde en redes sociales.

En Twitter publicó el carrete de su teléfono y mencionó que la foto es de octubre del 2020, ella la hizo pública arrobando la cuenta de la embarcación en la que está.

"Alguien convirtió esta foto en un meme, yo no lo subí, yo jamás en la vida me burlaría de ninguna situación así y mucho menos de la comunidad que amo, y que primero me hundo con ustedes. Dejen de creer tanta tontería que sale en redes, de 10 cosas que ven mías, nueve son chismes. No pierdan, el tiempo hay mucha gente que se burla o critica".

Lo q me deja en impacto es que ya la gente CREE CASI todo lo que ve ��

yo subí la foto así EN OCTUBRE , LO QUE USTEDES VEN ES UN “meme” (q no da risa) INVENTADO pic.twitter.com/FoGWLSHAKA — Bárbara de Regil (@barbaraderegil) January 7, 2021

JB