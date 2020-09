Víctor Oliveira vive en una “Falsa identidad”

Hoy se estrena en Estados Unidos a través de Telemundo, la segunda temporada de “Falsa identidad”, historia protagonizada por Luis Ernesto Franco, Camila Sodi, Eduardo Yáñez y Dulce María, trama en la que además participa el actor Víctor Oliveira como uno de los grandes villanos de esta nueva entrega, donde encarna a “Darwin” y adelanta en entrevista que el público puede esperar mucha acción y adrenalina en cada uno de los episodios.

“Evidentemente continúa la trama de la primera temporada con los personajes de Camila Sodi, Luis Ernesto Franco y Eduardo Yáñez, solamente que ahora se añaden algunos nombres como el de Dulce María, quien tiene un personajazo. ‘Darwin’ entra a jugar en el universo de ‘Don Mateo’, interpretado por Eduardo Yáñez y evidentemente les hacemos la vida imposible a los protagonistas”.

La primera temporada se puede ver por Netflix y se prevé que pronto también la plataforma suba esta segunda vuelta de la historia. “La gente definitivamente va a disfrutar de mucha acción, yo estoy en buena parte de la temporada y no hay un capítulo donde mi personaje no suelte un balazo, o no lo estén persiguiendo, a los que les gusta el género de acción este es un plato delicioso”.

Filmar durante la pandemia

El rodaje de la serie se detuvo desde marzo pasado cuando hizo acto de presencia la pandemia por COVID-19 y hasta hace unas semanas fue que se retomaron las grabaciones con estrictas medidas de higiene y sana distancia. Cuenta Víctor que se tuvieron que hacer varios ajustes para garantizar la salud del elenco y la producción en general.

“Es una experiencia surreal. Cada vez que llegábamos a la locación, todos teníamos que llevar cubrebocas y caretas, se nos hacia la prueba PCR dos veces a la semana, religiosamente los lunes y jueves y se nos tomaba la temperatura dos o tres veces al día, al llegar al set después del almuerzo y en algunos caso antes de terminar el llamado”.

Recuerda que los ensayos se hacían también con cubrebocas y caretas y se las quitaban exclusivamente para hacer las escenas. “En mi caso era un poco complicado porque tengo una barba prominente y se me marcaba todo el tiempo el bendito cubrebocas y tenía que venir la gente de maquillaje a arreglarme la barba cada vez que iba a hacer las escenas, aprovecho para agradecerles la paciencia a la gente de maquillaje”.

Señala que en cada unidad de trabajo había una persona de salud que si veía que alguien rompía con la sana distancia, se acercaba a avisar, pero todos acataban las órdenes de la mejor manera posible para que se sigan reactivando más producciones en lo que resta del 2020. Eso sí, las escenas de beso se eliminaron, y en filmación se podía tocar al compañero, pero nunca la cara.

Finalmente Víctor invita al público a seguirlo en su cuenta de Instagram @soyvicoliveira donde está haciendo lives con diversas personalidades del cine, el teatro y el internet. Pronto desarrollará su canal de YouTube y un podcast sobre esta misma línea de entrevistas.

JL