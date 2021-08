Tras expresar el día de ayer su molestia ante la prensa por los rumores que enfatizaban que Vicente Fernández padece del Síndrome Guillain-Barré, en su visita hoy al hospital Vicente Jr. ofreció una disculpa a los medios de comunicación por su reacción de enfado y los cuestionamientos que los reporteros le compartieron tratando de aclarar si la nota de la popular revista era cierta.

“Ayer me alteré, me molestó mucho el reportaje de la revista”

De manera más tranquila, Vicente Jr. recalcó cómo este tipo de noticias falsas afectan a su familia, pues el día de ayer, previo a ingresar a ver al “Charro de Huentitán”, fue interceptado por los medios para conocer si realmente el cantante presenta el síndrome y cómo éste pudiera estar relacionado con la caída que Vicente Fernández tuvo desde el pasado 6 de agosto y por la que fue trasladado de emergencia al hospital al sufrir un golpe que lastimó sus cervicales y derivaría en problemas de movilidad de sus extremidades, así como dificultades respiratorias.

"Vengo a ver cómo amaneció mi padre. Les quiero pedir una disculpa a todos ustedes, ayer me alteré, me molestó mucho el reportaje de la revista, creo que todos me pueden entender y comprender, una disculpa a ustedes como reporteros, a todos los medios y al público".

"Esta situación es lenta pero vamos avanzando": @VicenteFdzJr señaló que su padre @_VicenteFdez está respondiendo bien al tratamiento y recalcó en no creer en noticias que no tienen veracidad.

��: @info_normag pic.twitter.com/e8EqrGgWOB — ENTRETENIMIENTO (@informador_ENT) August 18, 2021

"Es un poco de emociones encontradas, puesto que no estamos de acuerdo, nadie de la familia, que se den noticias que no tienen veracidad. Eso de un amigo de un amigo o un familiar cercano, cuando tienen a alguien directo, yo no sé por qué le hacen caso a un amigo o una persona cercana a la familia", agregó Vicente Jr.

Vicente Fernández Jr. habla sobre la salud de su padre

Sin dar mayores detalles de la evolución positiva que presenta Vicente Fernández, su hijo compartió que "gracias a Dios las cosas van caminando. Muy agradecido con todo el público. Como lo dijeron en el parte médico, esta situación es lenta, pero vamos avanzando, ha habido mejoría conforme pasan los días, ha respondido muy bien al tratamiento".

Respecto al proceso emocional que Doña Cuquita Abarca, esposa de Vicente Fernández, atraviesa en estos momentos, su hijo expresó que toda la familia se encuentra en oración "todos estamos pidiendo para que todo vaya caminando como va (...) estamos muy agradecidos toda la familia, es un agradecimiento eterno para toda la gente que ha hecho una oración por mi padre, está super consciente, nunca lo hemos visto con un cristal en medio, porque eso no existe, no ha existido, no ha habido necesidad".

Luego de que su sobrino Alex Fernández compartió ayer que su enlace religioso con su prometida fue cancelado esperando que su abuelo pueda estar presente en el evento nupcial, Vicente Fernández indicó que las prioridades de la familia son evidentes, por lo que tampoco hizo mayor comentario sobre la gira que su hermano Alejandro Fernández tiene programa en Estados Unidos a partir del mes de septiembre y aclaró que desconoce si su hermano continuará con ese plan o si también cancelará: "no puedo contestar eso, porque desconozco".

