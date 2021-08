Ante el rumor de que Vicente Fernández presenta el síndrome Guillain-Barré, Vicente Fernández Jr. aclaró este martes, que la noticia difundida por una revista mexicana es falsa y aunque no detalló más información sobre el estado de su padre —tras el informe médico de ayer— recalcó que no hay que hacer caso a datos no confirmados por la familia Fernández Abarca.

“No hagan caso de chismes”

"No hagan caso de pendejadas, la verdad la tienen los doctores (...) es publicación es mentira, porque están viendo ustedes a los doctores, todo se lo dijeron los doctores. Yo no soy doctor, no se ha movido de aquí porque está operado", expresó Vicente Fernández Jr. al reiterar que tenía que ingresar a ver su padre en el horario de visitas que tiene habilitado; además, enfatizó que la información autorizada sobre el estado del “Charro de Huentitán” es compartida por los médicos, esto también ante el rumor de que posiblemente las complicaciones que ha presentado Vicente Fernández pudiera ser a causa de la vacuna anti COVID.

"Si se tuviera (información respecto a la vacuna) ya se las hubieran dado los doctores. No hagan caso de chismes".

Descartó que de momento su padre sea movilizado a Houston para más atención médica: "¿tú moverías a tu papá? Es que no se puede mover ni siquiera de una cama, imagínate si se puede cambiar. Aquí está muy bien atendido".

Respecto a la cancelación de la boda de su sobrino, Alex Fernández, (hijo de Alejandro Fernández, quien anunció mediante redes que su enlace religioso con su prometida Alexia se cancela), también reiteró que lo que importa es la situación que atraviesa la familia: "¿qué es lo que importa? No hagan preguntas estúpidas. Están trabajando (la prensa) y con el respeto que me merece su trabajo qué puedes esperar que yo piense de que se cancela algo ¿qué es más importante? Por favor, no hagan preguntas que no vienen al caso (...) quiero que me permitan entrar, porque si no se me pasa mi hora", finalizó.

AC