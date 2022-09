Marcar la línea entre lo profesional y lo familiar fue determinante para que Daniel Mandoki aceptara trabajar en “Presencias”, el filme con el que su padre, el cineasta mexicano Luis Mandoki —nominado al Oscar por “Gaby: A True Story” (1987)—, regresa este 2022 a las pantallas tras una década de ausencia, y con la que propone una narrativa refrescante para el terror psicológico en la cinematografía mexicana.

Tras el reciente estreno global que “Presencias” tuvo mediante la plataforma streaming ViX +, Daniel Mandoki relata cómo es que finalmente se integró a este proyecto no solo dirigido por su padre, pues la película tiene un sello más que familiar, ya que su madre, la escritora Olivia Bond, fue la responsable del guion; en tanto que su hermana Camille Mandoki se hizo cargo de la composición sonora del filme.

“Fue crear la distinción desde el momento uno, con mi padre fue ‘cuando estamos trabajando es el señor director’, esa separación fue sana para cuidar la vida personal y explotar lo profesional… que él me llevara hasta donde quisiera llevarme como actor. Fue muy rico tener a los creadores tan cerca, porque siempre estábamos trabajando, hablando, descubriendo cosas nuevas. Estar en ese remolino creativo fue una experiencia rara y sabrosa”.

Aunque los lazos familiares ya habían revelado a Daniel Mandoki parte de la trama que ofrece “Presencias”, el actor que ha participado en otros laureados largometrajes como “Olimpia” (Premio Ariel a Mejor largometraje de animación), charló con EL INFORMADOR resaltando que su personaje “Manolo” llegó por casting y no por ser hijo de los principales creativos de este proyecto, pues recuerda que su padre Luis Mandoki le ofreció formar parte del elenco conformado por la actriz nominada al Oscar Yalitza Aparicio y el histrión argentino Alberto Ammann, ganador del Premio Goya por “Celda 211”, oferta que aceptó siempre y cuando pudiera audicionar como cualquier otro candidato al papel.

“Yo sabía que este guion, que la película, se estaban construyendo, eso sucedió en una etapa en la que yo aún no formaba parte, pero leí el guion, porque me gusta leer el trabajo de mis padres, pero era sólo ese enfoque. Meses después, los dos se me acercaron y me dijeron que les gustaría que hiciera casting para ‘Manolo’, dije que sí, que sólo si era justo a través del casting, porque sentía que era la única manera de poder quedar, que mis padres estuvieran tranquilos para dar lo que necesitaban y yo estar tranquilo sabiendo que tenía las capacidades laborales para llevarlo a cabo”.

Una emoción honesta

Daniel Mandoki se confiesa un apasionado al género del terror y aunque considera que ciertos elementos o herramientas narrativas y visuales van de cajón en este tipo de tramas, considera que “Presencias” ha ido más allá para no ofrecer una historia que “asuste” sólo porque lo dicta la primicia, sino que realmente Luis Mandoki llevó a personajes como “Víctor” (Alberto Ammann), “Paulina” (Yalitza Aparicio) y al propio “Manolo” al límite de lo psicológico para sumergir al espectador en los fatídicos sucesos que dan sentido al filme.

“Soy muy fan del terror, pero más fan del terror psicológico y ‘Presencias’ justo abarca ese género, es el terror que no solo te espanta a nivel sobrenatural, sino que te acaba espantando más después de haberla visto, porque entras en el proceso de darte cuenta que lo que viste en la película es un tema real”.

Un poco sobre la trama

La historia, situada en el poblado michoacano de Tlalpujahua, relata la historia de “Víctor” (Alberto Ammann), quien ante la muerte de su esposa e hija, decide atrincherarse en una cabaña sin prever que el entorno destapará situaciones extrañas que le darán pistas de la tragedia que lo persigue, acompañándose en esta travesía de “Manolo” (Daniel Mandoki) y “Paulina” (Yalitza Aparicio), quienes intentarán ayudar a calmar los demonios emocionales que acechan.

Ante los giros sorpresivos que esta cinta otorga al espectador, haciendo que “Presencias” no sea para nada predecible, Daniel Mandoki resalta la oportunidad haber compartido pantalla junto a Yalitza Aparicio y Alberto Ammann, a quienes calificó de “magníficos” y clave para poder desarrollar los conflictos que encara su personaje “Manolo”.

“La vida lo empieza a sobrepasar, de alguna forma sirve como punto de ancla (…) en un género así, para hacerle justicia al texto y contar la verdad de lo que se está pidiendo, uno tiene que tener la valentía de explorar su propia sombra, no hay que tenerle miedo”.

Alista protagónico

Será un cierre de año bien cargado para el histrión. Y es que tras enfocarse en la promoción de “Presencias”, Daniel Mandoki está por iniciar la segunda etapa de filmación de “Por el mar”, ópera prima de Jaime Fidalgo, en donde encarnará a un cantante de trap que le ha implicado un reto emocional y físico al reflejar la tormentosa vida de este talento cuando se queda sin la capacidad de hablar.

“Se está filmando por bloques, terminamos el primero, en noviembre filmamos el segundo y creo a principio de 2023 iniciamos el tercero. Es un cantante de trap que se vuelve súper famoso, quien tras un accidente en el mar, despierta del coma con una condición real, pierde la voz, y todo su viaje se vuelve en recuperarla. Fue un reto, una oportunidad creativa”, apunta el actor, quien no cierra la puerta a más proyectos en el séptimo arte.

