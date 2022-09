El experimentado actor mexicano Enoc Leaño, quien participa en la bioserie de Netflix “El Rey, Vicente Fernández”, creada por Dago García, producida por Caracol Televisión y próxima a estrenarse el 14 de septiembre, encarna en esta historia a Ramón Fernández, padre del “Charro de Huentitán”.

La serie recorre a los sucesos que marcaron la vida y carrera de, tal vez, el último gran ídolo de la música mexicana, Vicente Fernández —interpretado por Jaime Camil—, a lo largo de siete décadas, desde sus orígenes humildes en Huentitán, hasta el punto más alto del estrellato como figura internacional.

Un papel fundamental

En entrevista con EL INFORMADOR, el actor se dijo “sorprendido” por obtener el papel, pues “era algo que no tenía contemplado; me cayó, literal, porque me buscaron e hice el cast y de ese paso al set sólo transcurrió una semana. Además, fue también sorprendente porque si bien conocía a Vicente Fernández por la cantada y las fiestas, de su vida no sabía nada; a lo que se suma que debí ir conociendo al elenco, que es grandísimo, una auténtica pasarela de grandes actrices y actores para narrar la historia de Vicente en todas las épocas”.

Así, con una larga trayectoria, Leaño se hallaba justo “en la producción de una película” cuando lo invitaron a hacer casting para la serie, “y lo hice a las dos de la mañana; de hecho, llegué a casa del trabajo y tuve que pedirle a mi mujer que me ayudara, se trataba de una escena complicada durante un concierto, con muchos elementos con los que uno no cuenta en casa. Pero la experiencia sirve y logré sintetizar la escena para enviarla y, al día siguiente, me avisaron que fui el elegido. Eso fue lo sorprendente”.

Y se trata de un papel esencial, “supongo que no encontraban al actor idóneo para interpretar a un pilar fundamental de la familia; realmente, en el caso de Vicente, la figura paterna es fundamental, porque fue ríspida y vinculada con el alcohol, pero al final es un elemento de gran importancia en la historia y en el impulso del artista para salir adelante”.

El histrión agregó que “Ramón Fernández fue un hombre de los 50 donde el patriarcado lo era todo… Se le besaba la mano al padre como una manifestación de reverencia y de respeto y en ese sentido pues el personaje de Ramón es eso justamente, un patriarca en toda la extensión de la palabra”.

Reflejo en pantalla y disfrute

Por lo que toca a la producción en general, Leaño comenta que está “muy feliz, porque la producción fue muy cuidada, le invirtieron tiempo a la realización y sus procesos, no se apresuraron y continuaron la ruta trazada (a pesar del estreno de la otra serie), para llegar al estreno este 14 de septiembre con producto terminado, completa, sin improvisaciones. Todo eso, al final, se refleja en la pantalla y el público lo va a disfrutar”.

De igual modo, enfocado en el presente, el actor no deja de rememorar y reflexionar: “Mira, yo estudié teatro en la UNAM, en el CUT, y cuando salí lo único que existía para trabajar era Televisa y la cola era inmensa. Yo no fui a tocar la puerta porque parecía imposible, además se hacían dos películas al año, en ese mundo nací profesionalmente y el teatro me ayudó a sobrevivir; porque a la televisión llegué con ‘Nada personal’, y eso fue en 1996”.

Y por eso, detalla Leaño, “cuando oigo a los nuevos actores o actrices quejarse de las dificultades les digo que no saben de lo que hablan, porque con mínimo cuatro plataformas, dos canales privados y dos públicos que producen cosas, opciones a las que se agrega una globalización que proyecta en múltiples países, pues no es igual. El mundo se hizo más pequeño gracias a las plataformas y el internet, y yo estoy feliz porque en mi vejez se seguirán haciendo contenidos ya que la gente quiere todavía ver cuentos, y si en diferentes modalidades, mejor”.

Calidad y cuidado puntual

Concluida la producción y a unos días del estreno, el actor asegura que no tiene expectativas al respecto, “la vida me ha dado tantos golpes que miro las cosas con reserva; creo que la serie tiene todo para ser ganadora: el trabajo de fotografía es impecable, la asesoría a los actores jóvenes por parte de los coaches es de primera, el diseño de arte es excepcional, hay actores sólidos y armonía en cuanto a lo que se busca con la producción, que tuvo muchas complicaciones para resolver. Pero todo es de alta calidad, y el público lo va a apreciar”.

Con este cuidado puntual, “El Rey, Vicente Fernández” representa un esfuerzo que deja en claro, comenta Leaño, “cuando las cosas se hacen con amor, todo sale bien; además el proyecto fue arropado por el propio Vicente Fernández desde su concepción, y la producción fue consecuente al no traicionar el espíritu o petición del cantante sobre cómo quería que se contara su historia. Ahora esperamos la bendición del público, que es quien tiene la última palabra”.

Lo básico

Lo que debes saber

Duración : 36 episodios.

: 36 episodios. Producción : Netflix (Latinoamérica)/ Caracol Televisión (Colombia).

: Netflix (Latinoamérica)/ Caracol Televisión (Colombia). Creación : Dago García, Johnny Alexander Ortiz.

: Dago García, Johnny Alexander Ortiz. Dirección : Conrado Martínez, Fernando Urdapilleta.

: Conrado Martínez, Fernando Urdapilleta. Reparto : Jaime Camil, Sebastián Dante, Sebastián García, Marcela Guirado, Regina Pavón, Rubén Zamora, Enoc Leaño, Odiseo Bichir, Gaby Espino, Sergio Borrero.

: Jaime Camil, Sebastián Dante, Sebastián García, Marcela Guirado, Regina Pavón, Rubén Zamora, Enoc Leaño, Odiseo Bichir, Gaby Espino, Sergio Borrero. Estreno: 14 de septiembre.



CT