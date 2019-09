Verónica Castro anuncia su retiro de la actuación

Verónica Castro anunció en sus redes sociales que después de 53 años en la actuación decide retirarse porque no puede con la agresión y escarnio que en estos últimos días ha vivido, debido al escándalo en el que está inmersa por una supuesta boda con Yolanda Andrade.

La actriz de "Los ricos también lloran" y "Rosa salvaje" subió un video de su hijo Cristian Castro interpretando "Alguna vez" y aprovechó que es el día de la Virgen de Guadalupe para escribir a modo de comunicado su decisión.

Castro aseguró estar agotada de tanto mal, como ya lo venía anunciando, y es por eso que quiere recuperar su paz.

"Quisiera aprovechar esta canción que dice tantas cosas para mí y hacer de su conocimiento que me merece tanto respeto a este público infinito que me ha dado tanto que me ha regalado sus frases su tiempo su cariño, Que elegí hoy que es el día de mi santa madre María de Guadalupe y en su nombre les digo adiós la vida ha cambiado mucho pero yo no puedo con la agresión y el escarnio Y digo adiós a Lo que tanto ame mi profesión por 53 años entregue mi vida con todo mi amor gracias por todo pero estoy agotada de tanto mal y como lo vengo diciendo hace ya muchos años Quiero mi paz", escribió en la publicación.

"La Vero", como así le dicen, ya cuenta con más de 30 mil reproducciones, y cientos de comentarios donde le aseguran sentir dolor por su retiro, pero que respetan su decisión para que ella consiga lo que tanto desea.

jb