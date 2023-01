Vampire Academy se estrenará pronto en nuestro país

La nueva serie televisiva ‘Vampire Academy’ (2022) se basa en las novelas de Richelle Mead y, aunque existe una versión en largometraje de 2014, ahora esta producción capitular se estrenará gracias a los oficios de Lionsgate+ este próximo 3 de febrero, con un elenco estelar y la dirección creativa de la experimentada Julie Plec, promete convertirse en un éxito en nuestro país.

Por lo que toca a la historia, en ella Rose y Lissa vuelven a la escuela St. Vladimir’s Academy para vampiros después de huir dos años antes. El guardián Dimitri Belikov, quien las atrapó, es asignado como guardián de Lissa y se ofrece ser mentor de Rose en su entrenamiento como guardián, pues posee un vínculo psíquico unilateral con Lissa, conoce lo que piensa, sus emociones y su paradero. Con todo, no son pocos los problemas que deberán enfrentar.

Un momento decisivo

Ahora, en entrevista con El Informador, el joven actor Andre Dae Kim (que interpreta a Christian Ozera en la serie) señala que, aunque sólo puede hablar por sí mismo, “para muchos en este reparto ha sido muy significativo integrarnos al proyecto; yo estoy muy emocionado porque es uno de los mejores papeles que he conseguido y siento que es un momento decisivo en mi carrera, no solo por el tipo de programa sino por las experiencias por las que he pasado y, siento, será importante siempre”.

Como Christian Ozera, el papel de Kim es esencial, cercano a las protagonistas, y asegura el actor que “aunque no sabía qué tan importante sería el personaje, leí las novelas y supuse que su participación era sustancial, pero no había leído los guiones, de modo que todo podía suceder y estaba listo para cualquier cosa”.

Mejor de lo esperado

Sin embargo, la situación tomó un rumbo inesperado para Kim, quien refiere que “por suerte, la línea que sigue la historia en el programa no podía imaginar cómo sería y resultó mejor de lo que pensé. Fue una sorpresa, porque me permitió de verdad explorar de forma amplia el personaje, algo que me hace feliz y que disfruté muchísimo a lo largo del rodaje”.

Por otra parte, el actor detalla que ‘Vampire Academy’ resultó un reto enorme para todos en el reparto, “no solo por interpretar vampiros, lo que hizo que nos levantáramos a grabar muy temprano (a veces 6 am); en cuanto a lo físico, yo ya había recibido entrenamiento para esta clase de escenas de combate, pero fue intensivo desde el primer día y a veces debimos ser, por momentos, como ‘dobles’ de actuación”.

Ventajas del formato

ESPECIAL/ Lionsgate+

Asimismo, respecto del formato de serie de televisión, Kim no desconoce la versión en película de hace años, pero encuentra “ventajas en esta readaptación de la historia para la TV, sobre todo porque es complicado adaptar una historia tan larga en hora y media. Y nosotros tenemos diez capítulos para explorar situaciones, combinar líneas dramáticas, en fin, el tiempo nos ha favorecido a todos”.

En estos términos, el actor indicó que “otra de las ventajas de la televisión es que se trabaja con base en diferentes guiones y, además, el director y su equipo puede revisar el material que se haya grabado y con ello evaluar lo que sigue a continuación, cambiarlo o agregar material, y se cuenta con más tiempo y oportunidad para explorar a los personajes”.

Representación y expectativas

Ahora bien, ante la expectativa por el estreno en fecha próxima, confía Kim en que ‘Vampire Academy’ puede tener gran éxito en Latinoamérica, “es una región donde los fanáticos son entusiastas, si algo les gusta lo apoyan y se apasionan. Yo he participado en algunas series y muchos de mis seguidores en redes sociales provienen de países latinoamericanos, mensajean a diario –sean de México, Bolivia o Venezuela– y te hacen sentir apreciado”.

De hecho, el actor ejemplifica con Daniela Nieves, actriz de origen venezolano que encarna a Lissa Dragomyr, la coprotagonista con quien su personaje tiene una cercanía amorosa; “ella es súper talentosa y gracias a mi papel nos hemos conocido mejor. Sé que ella significará mucho para los fans en su país y, además, yo también represento una parte fundamental porque nunca de niño vi vampiros ‘coreanos’ en ninguna película o serie”.

Por esto, hace hincapié el artista en la “representación” tan sólida que se percibe en un diverso reparto, “donde todos son mis amigos, los aprecio, admiro y respeto; y si reconocemos que actuar es una ambición del alma y el corazón, no importa quien sea, como luces o de dónde vienes, si amas lo que haces puedes trabajar en esto y con personas de todas las culturas y crear algo sorprendente. Yo estoy muy contento, y creo eso es algo que hace de esta serie algo especial”.

‘VAMPIRE ACADEMY’ (Series, 2022)/ Lionsgate+

Dirección: Bille Woodruff/ Erica Dunton/ Julie Plec/ Luis Prieto/ Geoff Shotz/ Jesse Warn

Guion: Marguerite MacIntyre/ Julie Plec/ Morenike Balogun/ J.J. Braider

Música: Roahn Hylton/ Jacob Yoffee

Fotografía: Scott Peck/ Stefan Ciupek

Reparto: Sisi Stringer/ Daniela Nieves/ Kieron Moore/ André Dae Kim/ J. August Richards/ Anita-Joy Uwajeh/ Mia McKenna-Bruce/ Rhian Blundell/ Jonetta Kaiser/ Andrew Liner

Estreno (México): 3 de febrero 2023

FS