Este próximo 1 de febrero en la plataforma ViX+ se estrena la comedia mexicana “Atrapadas en familia”, protagonizada por Diana Bovio y Ana Sofía Gatica, cuya dirección es de Alonso Iñiguez. En el elenco también destacan Pierre Louis, Montserrat Marañón, Guillermo Quintanilla, Julieta Ortiz, Katixa Mecerreyes y Solkin Ruz, quienes interpretan a distintas parejas que atraviesan por momentos complicados y divertidos, y justamente esto los lleva a todos a tomar decisiones que podrían cambiar el rumbo de sus vidas.

Después de varios años de noviazgo, “Carolina” (Diana), le pedirá matrimonio a “Sofía” (Ana Sofía) aprovechando la celebración del 40 aniversario de sus padres, por lo cual se reúnen sus respectivas familias en una cabaña para conocerse bien, pero ese fin de semana los contrastes de ambas familias y sus formas de pensar las llevarán a los extremos y les hará cuestionarse todo acerca de sus propias relaciones sentimentales.

CORTESÍA/ ViX+

Al respecto, Diana y Ana Sofía conversan en entrevista para EL INFORMADOR sobre este proyecto que habla sobre cómo son, o se están desarrollando las relaciones amorosas. Incluso la narrativa de la cinta juega con la narrativa del teatro. “Alonso es un director que trabaja mucho desde un proceso de puesta en escena, todo lo que fuimos grabando y construyendo fue mucho de plano secuencias, no hubo muchos cortes y eso nos daba la oportunidad de poder jugar y de sentirla como una película de ensamble más que como una cinta fragmentada, siento que nos daba la oportunidad de proponer, jugar, escuchar y estar muy presentes”, dice Ana Sofía.

Por su parte, Diana reitera que al director le gusta llevar las escenas continuas y que trabajar de esta manera, a ella como actriz la llena de retos. En cuanto a retratar en la trama a distintas parejas con diferentes problemáticas, acota: “Por fin estamos contando estas historias como se tienen que contar, hablamos de cómo se presenta a una pareja gay como protagonista, pero que el conflicto no es que sean una pareja gay y que el mundo se les venga encima porque lo son. Lo interesante de esta cinta es que (los personajes) se están relacionando con todos y que los conflictos son esos, de personas que están intentando aprender a amar y comunicarse. Nos encanta que la gente se pueda ver reflejada”.

Sobre cómo fue el trabajo de mesa para desarrollar a esta pareja que interpretan ambas, Ana Sofía confiesa que la experiencia fue increíble, “porque nos abrió un puente de intimidad a Diana y a mí, padrísimo, de conversaciones súper profundas desde que nos conocimos para poder de verdad entender lo que les estaba pasando a ‘Sofía’ y a ‘Caro’, y creo que nos dimos cuenta de que no estábamos tan alejadas de esto que les estaba pasando a los personajes, pues hay muchos momentos en los que estando en una relación, nos hemos sentido de esa manera, y que lo que nos hace falta es la comunicación para dar el siguiente paso”. Y es que una de los personajes se quiere casar y la otra no está muy convencida.

Los padres de “Caro” no saben si están felices por 40 años de matrimonio, y la madre de “Sofía” se cuestiona si su novio menor que ella, solo está ahí por su dinero, que además no tiene porque está en bancarrota. “Vivimos muy presionados en el mundo por cumplir ciertas expectativas, pero hay que ver las posibilidades sobre vivir el amor y las relaciones, esta película refleja eso, que los cambios no son necesariamente negativos, a veces creemos que el cambiar de dirección en la vida es negativo…. ‘fracasé aquí y tengo que irme a otro lado’, no, al contrario, replantearse y resignificar la vida, es algo muy positivo”, finaliza Diana.

