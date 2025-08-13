Valentina Gilabert confirma relación con ex de Marianne y asegura haberla perdonado

La modelo de 19 años compartió con la periodista Shanik Berman detalles sobre su recuperación física y emocional tras aquel episodio de violencia, el cual le dejó secuelas permanentes y que, meses después, continúa generando repercusiones tanto mediáticas como judiciales.

“Perdí 2 litros y medio de sangre; mi organismo cuenta con 4 litros en total, así que fue más de la mitad”, declaró Valentina Gilabert al describir la gravedad de las heridas que sufrió durante la agresión cometida por Marianne Gonzaga en la Ciudad de México.

En esta conversación, Gilabert confirmó por primera vez que mantiene una relación sentimental con José Said, expareja de Marianne Gonzaga y padre de la hija de la influencer. La noticia, que ya había sido objeto de rumores desde hacía tiempo, se reforzó después de que ambos fueran vistos en un encuentro familiar, donde incluso cargaban en una carriola a la bebé de Gonzaga.

Al ser cuestionada sobre un posible matrimonio con Said, la joven respondió: “Ay, no lo sé (si me casaría con él), llevo 6 meses (con él), tengo 19 años”. También afirmó que la relación le ha brindado paz y felicidad, a pesar de los conflictos derivados del pasado con Gonzaga: “La verdad es que me siento muy tranquila, estoy muy feliz (con él)”.

El caso alcanzó gran notoriedad en redes sociales luego del ataque ocurrido en febrero, el cual estuvo motivado por una disputa personal vinculada a la relación entre Gilabert y el exnovio de Gonzaga. La situación derivó en un arranque de celos que terminó con una agresión física grave.

Gilabert fue apuñalada más de 14 veces en diferentes zonas del cuerpo, como manos, tórax, pulmón y pecho. Tras el ataque, permaneció varios días en terapia intensiva y requirió intervenciones quirúrgicas reconstructivas. Según relató, una de las puñaladas “tocó el pericardio, la bolsa que sostiene al corazón, casi milimétricamente tocó mi corazón. Cuando llegué al hospital tenía la presión muy bajita”.

El proceso judicial estuvo marcado por el hecho de que Marianne Gonzaga era menor de edad en el momento de la agresión, lo que influyó en el tipo de procedimiento y en las medidas dictadas. Gonzaga permaneció poco tiempo en prisión y fue liberada el 23 de julio, tras aceptar un procedimiento abreviado y medidas alternativas.

Gilabert precisó que, si bien la perdonó en el plano personal, no le concedió el perdón legal, por lo que la condena sigue vigente: dos años, ocho meses y 19 días. El cumplimiento de las condiciones impuestas por el juez es determinante para que Gonzaga permanezca en libertad; cualquier incumplimiento podría llevarla nuevamente a internamiento.

Las secuelas físicas y emocionales aún afectan a la modelo. Su mano no ha sanado completamente y continúa en terapia. También sufre neuropatía, una afección que provoca dolor intenso y sensación de quemadura en la piel, lo que la obliga a tomar pregabalina, un medicamento que le ha ocasionado efectos secundarios como pérdida de memoria a corto plazo y episodios de desconexión.

En relación con la hija de Gonzaga, Gilabert confirmó que ha convivido con la menor y expresó confianza en que no se repitan hechos de violencia:

“Pues no lo sé, pero confío en que no lo va a hacer. Creo que ella ya está suficientemente consciente de que sus acciones sí tienen consecuencias”.

Este caso, que ha sido ampliamente difundido en redes y medios, sigue siendo un tema de debate por la violencia ejercida, las particularidades legales y el impacto en las víctimas. El testimonio de Gilabert, junto con la visibilidad de sus cicatrices, mantiene viva la atención sobre un episodio que continúa abierto tanto en lo jurídico como en lo personal.

