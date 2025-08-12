Taylor Swift anuncia "The Life of a Showgirl", nuevo álbum de estudio

Taylor Swift anuncia su decimosegundo álbum de estudio, "The Life of a Showgirl".

La cantante estadounidense dio a conocer el título de su álbum en su sitio web poco después de que un temporizador de cuenta regresiva expirara la mañana hoy martes 12 de agosto. No se anunció una fecha de lanzamiento, pero su página oficial indicó que las ediciones en vinilo del álbum se enviarían antes del 13 de octubre.

Los fans han teorizado durante mucho tiempo que el decimosegundo álbum de Swift llegaría pronto. Ayer lunes, Taylor Nation, una rama oficial del equipo de marketing de la superestrella del pop, publicó una presentación de diapositivas en TikTok con 12 imágenes y el pie de foto "Pensando en cuando ella dijo 'Nos vemos en la próxima era...'" Swift aparece vestida de naranja en cada imagen.

Una edición especial limitada en vinilo del álbum se lanzará en "naranja Portofino con brillo", según una página de preventa en su sitio. También está disponible para preventa una edición especial en casete.

Percibiendo un patrón, los fanáticos más observadores notaron que 12 minutos antes de la publicación de Taylor Nation de ayer lunes, el popular pódcast "New Heights" publicó un adelanto para el miércoles. El programa, presentado por el novio de Swift y ala cerrada de los Kansas City Chiefs, Travis Kelce, junto a su hermano, el ex centro de los Philadelphia Eagles, Jason Kelce, publicó una imagen naranja en las redes sociales con una silueta misteriosa que muchos creyeron que era Swift.

El podcast anunció temprano este martes que Taylor aparecería en "New Heights" y un video publicado sobre su aparición la mostró sacando el álbum de un maletín. L a obra de arte real del álbum, tal como está en su sitio web, no ha sido revelada.

"The Life of a Showgirl" sigue a "The Tortured Poets Department" del año pasado, anunciado durante los Grammy de 2024 y lanzado durante su gira récord, que recaudó más de 2 mil 200 millones de dólares en dos años y cinco continentes, convirtiéndola en la más taquillera de todos los tiempos.

El álbum es también el primer lanzamiento de Swift desde que recuperó el control sobre la totalidad de su obra. En mayo, la estrella del pop dijo que compró su catálogo de grabaciones, originalmente lanzado a través de Big Machine Records, de su propietario más reciente, la firma de capital privado Shamrock Capital. No reveló la cantidad pagada.

En los últimos años, Swift había regrabado y lanzando sus primeros seis álbumes en un intento por recuperar el control de su música. El proyecto fue instigado por la compra y venta del catálogo temprano de Swift por parte del ejecutivo musical Scooter Braun. Los lanzamientos anteriores de "Taylor's Version" han sido más que regrabaciones convencionales, llegaron con nueva música "desde la bóveda", guiños para sus fans y visuales que profundizan la comprensión de su obra.

Hasta ahora, ha habido cuatro álbumes regrabados, comenzando con "Fearless (Taylor's Version)" y "Red (Taylor's Version)" en 2021. Los cuatro han sido éxitos comerciales y culturales masivos, debutando cada uno en el número uno de la lista Billboard 200.

La última regrabación de Swift, "1989 (Taylor's Version)", llegó en octubre de 2023, solo cuatro meses después del lanzamiento de "Speak Now (Taylor's Version)". Ese fue el mismo año en que Swift reclamó el récord de la mujer con más álbumes número uno en la historia.

