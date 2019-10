Va por el título de "Reina de las Fiestas de Octubre

A unos días de que concluya la edición 2019 de las Fiestas de Octubre, hoy miércoles 30, la cantante María José se presenta en el Auditorio Benito Juárez en el marco de esta feria tan emblemática para los tapatíos. Y con su presentación, las expectativas son muchas pues la organización vislumbra que este show de “La Josa” será uno de los más abarrotados, por lo que al cierre de la velada, la cantante se podría estar coronando como la “Reina de las Fiestas de Octubre” por tal hazaña.

En entrevista, “La Josa” comparte que ya es toda una tradición para ella presentarse en las Fiestas de Octubre, había estado dando su espectáculo en el palenque, recuerda que la última vez que cantó en el foro de la feria fue en el 2015: “Yo feliz, estoy fascinada, contenta de regresar al teatro del pueblo, ya tocaba estar con toda la familia, yo amo los palenques, me fascinan, son un público increíble, pero también hay que apapachar a toda la familia porque hay veces que no pueden ir los niños porque los horarios son difíciles y aquí sí podemos gozarnos y apapacharnos todos”.

Otro aspecto a destacar es que María José es la única mujer solista en presentarse en esta edición con tal convocatoria, pero ella pide que ojalá también se invite a más compañeras a presentarse en el foro, porque mujeres talentosas hay en todos los géneros musicales: “Los eventos masivos me gustan y pues este disco reciente (“Conexión”) me ha funcionado muy bien y espero que la gente reaccione de la misma manera y que vayan a acompañarnos (en la presentación de hoy) así como nos han ido acompañando en otros lugares de la República”.

Luego de presentarse en las Fiestas de Octubre, “La Josa” estará en Monterrey, y el 7 de diciembre regresa al Auditorio Nacional. El 2019 ha sido un excelente año para ella. “Definitivamente ha sido un muy buen año, aunque con un inicio muy incierto, yo creo que para muchos artistas y empresarios había un poquito de desconcierto, obviamente por el cambio de gobierno, pero ahorita, al menos yo estoy trabajando muy bien con estos dos proyectos que me están llevando por toda la República”, se refiere a su gira de shows y las presentaciones de “Jesucristo Superestrella” donde interpreta a “María Magdalena”. De hecho, en agosto pasado el montaje estuvo en el Auditorio Telmex y regresará en 2020 al mismo foro, el próximo 28 de febrero.

María José señala que su álbum “Conexión” aún tiene mucha vida y en lo que resta del 2019 y comenzando el 2020 seguirá lanzando más sencillos de esta placa. “Ahorita es difícil ya sacar un disco completo, pero a mí me gusta seguir con la idea de sacar álbumes completos y de manera física también, me gusta más el rollo a la antigüita de hacer el concepto en su totalidad y le ha gustado un chorro a la gente, yo creo que este álbum tiene todavía mucho que dar, la gira también, todo el año que entra y hasta la mitad del 2021, creo que seguiremos con la gira de ‘Conexión’ y pues a darle a esto”.

También “La Josa” estuvo en televisión, tanto en Azteca con “México tiene talento” como en Televisa con “Esta historia me suena”: “Yuri es la que me ha dicho: ‘mana, hay que agarrar cuando hay’, y ella es un ejemplo para mí, es de estas artistas que son luchonas, que trabajan, que no les da miedo y de ellas aprendo”, comparte María José en relación a que ha seguido los consejos que le da Yuri con respecto a tomar todas las oportunidades que se le presenten.

Finaliza la charla María José al decir que se está viendo si habrá una nueva temporada de “Esta historia me suena” y también estaría sobre la mesa la idea de comenzar con un nuevo disco a finales del 2020.