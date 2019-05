Tan plena como vérsatil

El 2019 ha sido un excelente año para María José, ya que se encuentra llena de proyectos e ilusiones. Actualmente está inmersa en la televisión con el programa “México tiene talento”, en TvAzteca, y “Esta historia me suena”, en Televisa. Además, por el lado del teatro, participa en “Jesucristo Superestrella”. Y en su principal pasión, la música, está a punto de estrenar el álbum “Conexión”, el próximo 7 de junio. Grabado en vivo, de este disco se desprenden los sencillos “Hábito de ti”, en colaboración con Vanesa Martín, y “Lo que tenías conmigo”, un tema de la autoría de Bruno Danzza.

“Afortunadamente estoy en un momento muy padre de mi carrera en donde estoy aprovechando la apertura de todos los medios de comunicación y feliz de la vida de poder estar por todos lados, en diferentes proyectos de televisión, de teatro, de música”, cuenta en entrevista “La Josa”, pues su versatilidad no tiene límites y ella está muy contenta de poder desarrollar sus talentos donde le brinden la oportunidad.

Estos múltiples proyectos llegaron sin avisar: “Yo nunca hubiera pensado que sería buena para la televisión y parece ser que sí, les ha gustado mi participación en ‘Esta historia me suena’; también como actriz ya he estado en diferentes novelas haciendo pequeños papeles, me están llamando y seguramente que después del capítulo que hice para ‘Esta historia me suena’, me estarán llamando para hacer otras cosas. Ahora vuelvo al teatro después de 10 años de no haber hecho otro montaje musical. Hacer temporada en teatro se siente muy bien, es como ir a la oficina y regresar, es estar echando raíces, el teatro siempre tiene mucha magia”.

De hecho, con “Jesucristo Superestrella” estará el 10 de agosto en Guadalajara haciendo dos funciones. “Sí es corta temporada, estoy segura que sólo serán estas dos únicas funciones, así es que sí vayan al teatro porque va a estar increíble, tenemos un reparto impresionante y lo pueden checar en redes sociales. Beto Cuevas hace a ‘Jesús’ y Erik Rubín hace a ‘Judas’, ellos son quienes realmente llevan toda la obra, están maravillosos, la producción es fantástica; además, Alex Gou (el productor) siempre le pone mucha candela a sus proyectos”, detalla.

En plena madurez

Parte de esta buena racha por la que atraviesa “La Josa”, se debe a la plenitud que ha adquirido con la madurez, la trayectoria y haciendo siempre lo que le gusta, pues “definitivamente no soy la misma que hace 13 años. Cuando tenía 30 y que salía de Kabah, de alguna manera dije ‘No sé si a los 30 sea lo suficientemente joven para iniciar una carrera de solista’, y ya me di cuenta que vale gorro. Si la armas, la armas, y si no, pues ya no, no importa la edad que tengas. En el camino con Kabah y como solista, vi a muchos intentarlo y que no lo lograron. Entonces, la verdad me siento muy honrada de estar en el gusto del público, de que me sigan queriendo, de que sigan con las ganas de escuchar a esta loca cantante, y vamos a seguir mientras el público quiera”.

Si bien todo marcha con éxito para María José, también ha tenido momentos complicados en su carrera, pero como ella misma lo afirma, cuando una puerta se cierra, otras más se abren: “La verdad es que nunca pensé que se abrieran tantas puertas ahorita, y más de venir de un momento tranquilo en donde me tomé el tiempo para estar con mi familia, para hacer el disco con calma, para hacer pocos shows, para prepararme física y mentalmente para esto, aunque no creo que nunca te preparas mentalmente lo suficiente para esto porque juras que ya lo has visto todo y que ya lo hiciste todo, y en realidad no. Estoy abrumada, pero en buena onda, de todo esto que me está pasando y de que sí, cuando le pides al universo las cosas, sí suceden, ¡así que aguas! (risas)”.