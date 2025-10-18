Asiste a la presentación de "Cuando cierro los ojos se van los santos" de Marin Maichen

El próximo jueves 30 de agosto, en la Librería Carlos Fuentes de la Universidad de Guadalajara (UdeG) se presentará el libro Cuando cierro los ojos se van los santos de Marin Maichen. A continuación te comentamos cómo puedes asistir al evento estelar de la librería.

La Librería Carlos Fuentes de la Universidad de Guadalajara invita a la presentación del libro Cuando cierro los ojos se van los santos, de la autora Marin Maichen, publicado por VRYA, dentro del ciclo Editorial del mes.

La autora conversará con Daniel Bosé sobre esta historia que combina el suspenso, la oscuridad y el deseo, en un relato que lleva al lector a los límites entre la realidad y la locura.

Marin Maichen es una escritora mexicana que ha cautivado al público juvenil con obras que exploran los límites del terror psicológico, el misterio y la fantasía oscura. Su estilo, directo y visual, ha conectado con nuevas generaciones de lectores que encuentran en sus historias una mezcla entre lo emocional y lo sobrenatural.

El libro cuenta la historia de Isaac, quien ha pasado toda su vida encerrado en un internado de monjas. Su mundo da un giro al conocer a Daniel, un joven tan encantador como manipulador, en la zona prohibida de la biblioteca. Bajo la inquietante mirada de aterradoras estatuas de santos, Isaac y sus amigos deberán buscar la manera de sobrevivir a un colegio del que no todos logran salir con vida.

ESPECIAL / LCF

¿Cómo asistir a la presentación del libro?

Fecha: Jueves 30 de octubre

Hora: 17:30 – 18:30 horas

Ubicación Salón Planta Baja, Librería Carlos Fuentes

Inscripción en este Link

La Librería Carlos Fuentes está ubicada sobre Periférico Norte Manuel Gómez Morín no. 1695 en la colonia Belenes Norte de Zapopan, dentro del Centro Cultural Universitario de la UdeG.

OB