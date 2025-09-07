Domingo, 07 de Septiembre 2025

Un recorrido sinfónico: la OFJ sale de gira

La reconocida sinfónica de Jalisco se presentará del 17 al 19 de septiembre en León y Ciudad de México

Por: El Informador

José Luis Castillo. El director de la OFJ señala que la gira busca proyectar a nivel nacional a la orquesta jalisciense. EL INFORMADOR/Archivo

La Orquesta Filarmónica de Jalisco (OFJ), bajo la dirección de José Luis Castillo, realizará del 17 al 19 de septiembre de 2025 una gira que promete acercar la excelencia musical a nuevos públicos en León, Guanajuato, y en la Ciudad de México. Este recorrido, organizado en colaboración con la Secretaría de Cultura de Jalisco, la Secretaría de Cultura de Guanajuato y Música UNAM, reafirma el compromiso de la OFJ con la difusión del patrimonio cultural y la democratización del acceso a la música sinfónica.

La primera parada de la gira será el Teatro del Bicentenario Roberto Plascencia Saldaña, en León, el miércoles 17 de septiembre a las 20:00 horas. Posteriormente, el viernes 19 de septiembre, la OFJ se presentará en la icónica Sala Nezahualcóyotl de la Ciudad de México, también a las 20:00 horas.

El programa de esta gira conjuga memoria histórica y creatividad sonora con obras que destacan por su fuerza expresiva y relevancia cultural. Se interpretarán “Huapango” y “Sandunga” de Carlos Chávez, “Esquinas” de Silvestre Revueltas y la Sinfonía núm. 11, “El año 1905”, de Dmitri Shostakóvich, en homenaje al 50 aniversario luctuoso del compositor ruso.

“‘Huapango’ y ‘Sandunga’ de Carlos Chávez parten de su colaboración con Diego Rivera, quien describió ‘Huapango’ como la plastificación de la música en la danza y la escenografía. Chávez, uno de los compositores más influyentes de la historia musical mexicana, reflejó en su obra una profunda identidad nacional y una cercanía con las artes plásticas”, explica Castillo. La interpretación de estas piezas permite al público redescubrir la riqueza del repertorio mexicano, donde la música dialoga con la danza y la cultura popular.

Por su parte, “Esquinas” de Silvestre Revueltas captura la vida urbana y el ritmo callejero de la Ciudad de México. Este poema sinfónico destaca por su uso innovador de ritmos y colores orquestales que evocan sonidos cotidianos como el bullicio de los mercados, convirtiéndose en un retrato sonoro de la ciudad y de su energía incesante.

La gira cerrará con la potente Sinfonía núm. 11 de Shostakóvich, compuesta como homenaje a los sucesos de la Revolución Rusa de 1905 y estrenada en 1957 en la Unión Soviética. La obra refleja la capacidad de la música para registrar la historia y transmitir emociones colectivas, y constituye un ejemplo de cómo la Filarmónica de Jalisco integra repertorios internacionales en su propuesta educativa y cultural.

José Luis Castillo subraya que esta gira busca proyectar a nivel nacional una de las orquestas más destacadas de México e Iberoamérica. “Este programa es un diálogo entre tres compositores de la misma generación cuyas obras revolucionarias aportan visiones particulares a través de la música, fortaleciendo el panorama musical del país”, asegura.

En lo que va de 2025, la OFJ ha cautivado a más de 27 mil espectadores en 45 conciertos y ha impulsado la formación musical de más de siete mil niños y jóvenes en diversas actividades educativas en Jalisco. La gira a León y Ciudad de México amplía este compromiso, ofreciendo experiencias de escucha significativas y acercando la música sinfónica a públicos diversos.

Los interesados pueden consultar los costos y detalles de cada presentación en www.ofj.com.mx y en las redes sociales de la OFJ.

AGÉNDALO

Fechas destacadas

17 de septiembre, 20:00 horas - Teatro del Bicentenario Roberto Plascencia Saldaña, León, Guanajuato.

19 de septiembre, 20:00 horas - Sala Nezahualcóyotl, Ciudad de México.

