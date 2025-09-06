Shakira desata su manada en Guadalajara

La tormenta que azotó Guadalajara la tarde del sábado amenazaba con convertir la cita en un concierto bajo el agua. Pero cuando el cielo se despejó, el estadio AKRON abrió paso a un rugido colectivo. Un estadio a su máxima capacidad recibió a Shakira en una noche que marcó su regreso a la ciudad dentro de la gira “Las mujeres ya no lloran”.

El reloj superaba las nueve de la noche cuando la colombiana apareció entre el público, acompañada de una treintena de bailarines con trajes platinados. La multitud se arremolinó mientras ella recorría la zona baja rumbo al escenario. Con el eco de los gritos ensordecedores, la cantante inició con “La Fuerte”, que de inmediato se enlazó con “Girl Like Me”, “Las de la intuición” y uno de sus himnos: “Estoy aquí”.

Con energía desbordada, Shakira tomó el micrófono para saludar. “Buenas noches, Guadalajara, gracias por estar aquí. Esta es nuestra tercera vez juntos en esta gira. Sé que es difícil por temas de tráfico, lluvia y demás situaciones. Muchas gracias. Quiero darles el mejor concierto del que soy capaz de dar. Definitivamente no hay mejor reencuentro de una Loba que reencontrarse con su manada”.

La primera parte del show combinó clásicos como con piezas más recientes. Tras un cambio de vestuario —un vestido lila que resaltaba con los destellos de luces—, interpretó “Te felicito” antes de abrir su corazón frente a los asistentes.

Shakira estuvo acompañada de una banda completa y un grupo de bailarines. EL INFORMADOR/A. Navarro

“Qué linda está siendo esta gira por México. ¡Cómo amo este país! Saben que los últimos años no han sido fáciles para mí, pero saben que cuando nosotras nos caemos, cada vez que nos caemos nos levantamos más fuertes, más resilientes”. De inmediato, el estadio estalló con “Don’t Bother”.

La experiencia visual fue parte esencial del espectáculo. Desde su ingreso, el público recibió pulseras luminosas que, canción tras canción, pintaron el estadio con paisajes multicolores que acompañaban la escenografía. Dos pantallas laterales y una central proyectaban gráficos que envolvían la atmósfera, mientras una extensa pasarela le permitió recorrer de principio a fin el escenario.

La “Loba” no estuvo sola; una full band en vivo reforzó la energía de cada tema, mientras los cambios de vestuario acentuaban las distintas facetas de la cantante. Entre luces, coreografías y el calor del público, la noche confirmó la fuerza de una artista que, lejos de detenerse, sigue reinventándose.

Al cierre del concierto la cantante se hizo acompañar de un mariachi e interpretar la canción “Sombras” de Javier Solís y su éxito “Ciega, sordomuda”.

Shakira volverá a encontrarse con su público tapatío este domingo, de nuevo en el estadio AKRON, para un segundo concierto y dar fin a su gira en Guadalajara.

Faldas negras, camisas blancas, corbatas y pelucas moradas fueron comunes entre el público, como guiños de complicidad hacia la cantante. EL INFORMADOR/A. Navarro

La Loba que volvió a rugir con fuerza en Guadalajara

Desde temprano, las inmediaciones del estadio se llenaron de familias, grupos de amigos y seguidores ataviados para la ocasión. Faldas negras, camisas blancas, corbatas y pelucas moradas se multiplicaban como guiños de complicidad hacia la artista, quien desde su irrupción en el escenario se entregó sonriente, agradecida y contundente.

El espectáculo fue un repaso por distintas etapas de su carrera, desde los días de "Pies descalzos" hasta éxitos recientes que se han vuelto himnos virales. El viaje incluyó piezas como “Ciega, sordomuda”, “Ojos así”, “Suerte”, “Hips Don’t Lie” y, por supuesto, “Loba”, junto con la explosiva “BZRP Music Sessions #53”. Cada tema fue recibido con el mismo fervor, entre gritos, teléfonos en alto y banderas ondeando.

La emoción ya se sentía antes del inicio. Kitty Lozano, quien llegó acompañada de su hija, contó que no era la primera vez que veía a Shakira, pero sí la primera en primera fila: “Venimos a ver a Shakira, en esta ocasión nosotras estamos en el área VIP en primera fila y vale totalmente la pena. Es un espectáculo padrísimo, trae mucha producción, bailarines, y pues a mi hija le encanta. Mi esposo es colombiano, así que aquí estamos toda la familia viniendo al evento súper feliz. El pase VIP incluye bebida, gorra oficial, gafete y estacionamiento privilegiado. Espero que el concierto supere mis expectativas”.

La noche confirmó la fuerza de una artista que, lejos de detenerse, sigue reinventándose. EL INFORMADOR/A. Navarro

Para muchas asistentes, Shakira representa mucho más que una intérprete de éxitos. Así lo expresó Priscila antes de ingresar al estadio. “Shakira es una artista internacional y estamos emocionadas y contentas, esperamos que el concierto sea de la talla de Shakira”. Su amiga Leslie lo complementó con entusiasmo. “Ella es una Diosa, espero que cante mis favoritas. Honestamente no me importa que algunas canciones estén a la mitad, tipo medley, me genera lo mismo. Mis favoritas son Antología y Soltera”.

La expectativa también era compartida por quienes la veían por primera vez en vivo. La familia Vargas confesó con una mezcla de nervios y emoción. “Espero que sea el mejor show de Shakira. Es la primera vez que la vemos y queremos divertirnos mucho. Me gusta mucho Shakira y espero que cante la canción de la loba. No nos genera conflictos que haya canciones a la mitad, mientras más canciones mejor”.

La noche transcurrió entre luces, coreografías vibrantes y un público que nunca dejó de bailar ni de aplaudir. Shakira, con esa cercanía que la caracteriza, no perdió ocasión de agradecer el cariño recibido y de lanzar mensajes de empoderamiento. Guadalajara respondió gritos y celebrando el fin del concierto con mariachi de por medio.