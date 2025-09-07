La nueva miniserie de HBO, Task, llega para convertirse en uno de los estrenos más comentados del año. Creada por Brad Ingelsby, conocido por su trabajo en Mare of Easttown, la producción combina drama, crimen y un estudio profundo de personajes marcados por el dolor y la búsqueda de redención.

Ambientada en los suburbios obreros de Filadelfia, la historia se aleja de los clichés de las investigaciones criminales tradicionales para centrarse en la humanidad y las decisiones morales de sus protagonistas.

La trama sigue a "Tom Brandis", interpretado por Mark Ruffalo, un ex sacerdote que, tras sufrir una tragedia personal, abandona el sacerdocio y se convierte en agente del FBI . Tom lidera una fuerza de tarea encargada de investigar una ola de robos violentos que tienen en vilo a la comunidad.

Frente a él se encuentra "Robbie Prendergast", interpretado por Tom Pelphrey, un recolector de basura y padre de familia que, tras la muerte de su hermano, se adentra en el mundo del crimen organizado asaltos a casas de narcotraficantes. La serie plantea un espejo entre estos dos hombres: ambos luchan por mantener a sus seres queridos a salvo mientras enfrentan dilemas éticos que pondrán en juego su moral y su futuro.

"Creo que todo lo que he escrito en mi vida ha surgido de personajes. Y sabía que probablemente no podríamos volver a hacer un relato de misterio", comparte el guionista Brad Ingelsby, en una conferencia en la que EL INFORMADOR tuvo oportunidad de estar. "Creo que es algo que, como guionista, siempre intentas regular, y que intentamos hacer con los personajes: no pintar a alguien como bueno o malo, sino que comprender cómo se toman estas decisiones. Y creo que, como equipo, siempre intentamos guiar con compasión y empatía. Es como intentar llegar al corazón de personajes complejos. Porque durante mi vida he descubierto que las personas son realmente complejas, La cuestión es: ¿cómo rascamos bajo la superficie? Y cuando lo hacemos, ¿qué hay? ¿Cómo logramos que sea honesto y auténtico? Creo que ese es un objetivo que intento alcanzar como guionista".

“Interpretar a Robbie, que todo lo hace por el bien de sus hijos, sin pestañear... No necesito investigarlo. No necesito preguntarle a nadie", comentó, por su parte, el actor Tom Pelphrey respecto a su personaje. "Necesito dedicar tiempo a pensar en eso, sé en el fondo que es la verdad. Eso me ayudó. Nunca sentí que Robbie estuviera muy lejos de mí. De una manera hermosa”.

El elenco es otro de los grandes atractivos de la serie. Emilia Jones da vida a Maeve, la sobrina de Robbie, que lo ayuda a cuidar de sus hijos mientras la vida del personaje se desmorona. Al ponerse en la piel de un personaje tan distinto a ella, Jones quiso asegurarse de estar profundamente conectada con sus compañeros de escena y sentirse arraigada en el mundo de Maeve. Así que rápidamente entabló amistad con Kennedy Moyer, Oliver Eisenson y Ben Lewis Doherty, los tres niños que aparecen en la serie. Construir esas amistades con los niños hizo que su trabajo como actriz fuera mucho más fácil, dijo Jones: "De verdad adoraba a Kennedy y a Oliver y quería protegerlos", comentó.

Asumir el papel maternal tanto delante como detrás de cámaras parecía ser algo “sin esfuerzo” para Jones, según dijo el guionista y creador Ingelsby. Los niños “se enamoraron de ella desde la primera hora en que la conocieron”, señaló. “Quizás tenga que ver con su experiencia de haber crecido en los sets y haber tenido gente que cuidara de ella. Pero también creo que Emilia es una persona realmente cariñosa y amable —eso forma parte de quien ella es.”

Thuso Mbedu interpreta a Aleah, una agente decidida y parte de la fuerza especial liderada por Tom. Fabien Frankel encarna a Anthony, otro miembro joven del equipo, mientras que Jamie McShane asume el papel de Perry, líder de la peligrosa banda de motociclistas Dark Hearts. Raúl Castillo interpreta a Cliff, amigo y cómplice de Robbie en los robos, y Alison Oliver aparece como Lizzie, una agente con una vida emocional complicada. Martha Plimpton, por su parte, es Kathleen McGinty, la estricta jefa de Tom en el FBI. También destacan Silvia Dionicio como Emily, la hija de Tom, y Owen Teague en el papel de Peaches. Cada uno de estos personajes aporta capas de complejidad que hacen que la narrativa se sienta auténtica y profundamente humana.

La dirección de la serie corre a cargo de Jeremiah Zagar y Salli Richardson-Whitfield, quien también se desempeña como productora ejecutiva . Brad Ingelsby no solo creó la historia, sino que impregnó el guion de matices personales, pues se inspiró en parte en su propio entorno familiar para construir a Tom Brandis. La serie comenzó a desarrollarse en 2023 y se rodó principalmente en Pensilvania, respetando la estética y los acentos locales para lograr una ambientación realista y con un fuerte arraigo cultural.

Más allá de su trama criminal, Task se convierte en un estudio sobre la fe, el perdón y la capacidad de empatía. La serie explora cómo la tragedia transforma a las personas y hasta qué punto las decisiones tomadas bajo presión pueden cambiar el rumbo de una vida.

Task se estrena este domingo 7 de septiembre de 2025 a través de HBO y HBO Max. La miniserie constará de siete episodios que se emitirán semanalmente hasta mediados de octubre, un formato que mantendrá al público expectante y conversando sobre cada capítulo.

En definitiva, Task no es un simple thriller policial. Es un relato íntimo y desgarrador sobre la pérdida, la moral y la esperanza de redención. Con un elenco de lujo, una ambientación fiel y un guion que desafía las convenciones del género, se perfila como la próxima gran apuesta de HBO para conquistar tanto a la crítica como al público. Si Mare of Easttown marcó un antes y un después en las miniseries dramáticas, Task promete recoger esa antorcha y encenderla con más fuerza.

“Mare fue un estudio de personajes: trataba de una mujer que no iba a afrontar la muerte de su hijo. Creo que Task es lo mismo: es un drama de personajes. En cuanto a Robbie, es una historia de sacrificio. En cuanto a Tom, es una historia de perdón y aceptación. Y creo que eso nunca se pierde de vista”, finalizó el guionista.

