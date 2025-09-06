La Mostra de cine de Venecia, en su edición 82, otorgó este sábado 6 de septiembre el premio a la Mejor Película, dentro de la sección Horizontes, al filme "En el camino", del mexicano David Pablos, sobre una historia de amor entre un joven y un camionero.

La película competía dentro de la sección Horizontes de la Mostra, dedicada a nuevas tendencias. Está protagonizada por Osvaldo Sánchez y por Víctor Prieto, un actor natural.

Al recoger el galardón, de manos de la presidenta del jurado de la sección Horizontes, Julia Ducournau, Pablos dio las gracias a su "equipo por su pasión, por su compromiso, su fe en el proyecto".

También agradeció a los "actores, por la forma en que se entregaron a esta película".

"Esta película proviene de un lugar muy personal (…), y es hermoso ver que se conecta con otras personas", dijo el cineasta de 41 años.

El filme cuenta una historia de amor, empañada por la violencia que azota el norte de México, entre un joven que huye de su pasado -interpretado por Víctor Prieto- y un camionero que lo ayuda, al que da vida Osvaldo Sánchez.

La película recrea un pequeño universo en el que todos acaban conociéndose y cruzándose en las "cachimbas" donde paran a descansar. Vidas solitarias que algunos sobrellevan consumiendo drogas.

"La película nace de la búsqueda del padre", con "un joven que quiere sanar una herida personal profunda a través de encuentros sexuales en cachimbas", las áreas donde descansan los camioneros en México, explicó David Pablos durante una entrevista con la agencia AFP el pasado jueves.

La película se filmó en Ciudad Juárez y sus alrededores, y el rodaje fue "complicado" a causa de la inseguridad, explicó el director, que contó que un miembro del equipo fue secuestrado y estuvo retenido un día entero, antes de que los sicarios lo liberaran.

