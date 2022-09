El artista barcelonés, Uve Sad, estrena este 28 de septiembre su sencillo “Es Por Ti (No Por Mi)” un tema con una propuesta denominada “Sad Trap” que contiene un ritmo con el que no podrás dejar de mover la cabeza.

“Es Por Ti (No Por Mi)” llega después de su álbum recopilatorio “Mis Alas”, que incluye hits como “Besos Frente Una Botella”, “Mi Culpa (Remix)” junto al artista argentino Nissa, o “Cielo Rojo”, y de su última colaboración junto a Kid Flex “No Hay Pretextos”, presente en su lanzamiento en las playlists más destacadas de México y de España.

Producida por JC Moreno y compuesta por el propio Uve Sad, “Es Por Ti (No Por Mí)” es un tema de desamor que rompe con la clásica frase que se dice a la hora de “cortar” con una relación. Con una letra satírica a lo Blink-182, con melodías pop y un coro muy catchy, y con una energía especialmente contagiosa, “Es Por Ti (No Por Mí)” es otro hit con el que no podrás dejar de mover la cabeza.

Uve Sad ha colaborado con artistas como: Kid Flex, Lautaro López, Mks, Lionware, Swit Eme, o Boxinbox, que acumula más de 40 millones de plays en su canal de Youtube, más de 22 millones de plays en su perfil de Spotify. Es así como el joven artistas se incorpora a la escena musical con una propuesta denominada Sad Trap y gracias a su asociación con el productor madrileño JC Moreno (Fangoria, Nancys Rubias, Prince Royce, Alejandro Sanz, Madonna), su sonido se acerca más al de artistas como: Machine Gun Kelly, KennyHoopla, jxdn, Avril Lavigne, Blackbear o Yungblud que podríamos catalogar dentro de la nueva ola del Pop Punk.

FS