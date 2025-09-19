Llega el fin de semana y el entretenimiento se hace presente a través de conciertos, obras de teatro y presentaciones. Aquí conoce cuáles son los mejores eventos que se realizarán en la ciudad en la selección de la agenda de la Buena Vida Life & Style y elige el mejor para tu diversión.

Alejandro Sanz se presentará en el Auditorio Telmex. ESPECIAL/CORTESÍA OCESA.

Alejandro Sanz

Dentro de su gira ¿Y ahora qué? estrenada en México, el cantante y compositor español, pisará la Perla Tapatía para ofrecer tres fechas de concierto. En este recorrido musical se fusionarán los grandes clásicos de Alejando Sanz con su repertorio más reciente de su álbum que da nombre a su gira. Disfruta de una velada que promete ser una de las presentaciones más espectaculares del artista en un evento imperdible.

Auditorio Telmex.

25 y 27 de septiembre, 21:00 hrs. 28 de septiembre, 20:00 hrs.

De $750 a $4,350.

Amanda Miguel ofrecerá un concierto en el Auditorio Telmex. ESPECIAL/CORTESÍA.

Amanda Miguel

Una de las voces más poderosas de la música en español celebra 45 años de trayectoria con un concierto único en Guadalajara, donde interpretará sus grandes éxitos con un original estilo en una velada llena de pasión, fuerza y nostalgia. Revive y goza de los temas en vivo que marcaron una época como Él me mintió, Así no te amara jamás, Hagamos un trato, entre otras.

Auditorio Telmex.

20 de septiembre, 21:00 hrs.

De $400 a $1,600. $2,600 VIP.

Julio Preciado y El Coyote se presentarán en el Auditorio Telmex. EL INFORMADOR • H.A. FIGUEROA.

Julio Preciado y El Coyote

En el marco de su gira Las leyendas de la banda, los reconocidos cantantes de banda sinaloense se presentarán en el escenario tapatío para ofrecer un concierto, en el que se escuchará un repertorio lleno de éxitos que han consolidado sus carreras como figuras icónicas de la música de banda. Si te gusta el género o eres fan de alguno de estos cantantes, disfruta de una velada imperdible.

Auditorio Telmex.

19 de septiembre, 21:00 hrs.

De $400 a $2,300. $3,500 VIP.

Siete veces adiós presenta la versión Él y Él en el Teatro Galerías. ESPECIAL/CORTESÍA.

Siete veces adiós

En la última función de esta puesta en escena, se ofrecerá por primera vez en Guadalajara la versión Él y Él, en la que muestra que el amor entre iguales es tan complejo como cualquier otra forma de amar. Él y Él llevan siete años juntos tratando de ser libres en un mundo que castiga a quienes aman diferente, a través de su historia se reflexiona sobre si vale la pena arriesgarse a amar. Con dos nuevas canciones extra y una nueva historia, esta versión reinventa este musical mexicano. Con Jerry Velázquez, Jesús Zavala y Rubén Franco.

Teatro Galerías.

21 de septiembre, 13:00 y 18:00 hrs.

$600, $850, $1,000 y $1,300.

Pat Metheny. ESPECIAL/CORTESÍA.

Pat Metheny

El guitarrista y compositor, ganador de 20 Premios Grammy, llega al escenario de la Perla Tapatía para ofrecer un concierto en el que promociona su reciente álbum titulado Moon Dial, dentro de su gira Dream box-moon-dial tour, que es la continuación de su disco como solista Dream Box. La presentación incluirá la interpretación de muchos temas favoritos personales y de sus seguidores de sus casi 50 años de carrera.

Teatro Diana.

20 de septiembre, 21:00 hrs.

De $730 a $1,950.

José Manuel Aguilera presentará su disco Tinta roja y negra en el Conjunto Santander de Artes Escénicas. ESPECIAL/CONJUNTO SANTANDER.

José Manuel Aguilera

El conocido músico mexicano, guitarrista y líder del grupo La Barranca dará un espectáculo como solista en el marco del Ciclo de Guitarra 2025, en el que presenta su nuevo álbum Tinta roja y negra, en el que presenta una serie de piezas instrumentales inspiradas en distintos libros de autores mexicanos. Dicho trabajo surge de una invitación a La Barranca de participar en el homenaje nacional al escritor José Agustín con motivo de su fallecimiento, que se realizó en 2024 en el Palacio de Bellas Artes.

Conjunto Santander de Artes Escénicas.

19 de septiembre, 21:00 hrs.

$600.

La obra de teatro El Favor se presentará en el Teatro Galerías. ESPECIAL/CORTESÍA.

El Favor

Es una obra de teatro dirigida por Joserra Zúñiga, en la que Martín, un hombre de cuarenta y tantos, desea convertirse en padre. Después de años de intentarlo sin éxito junto con su esposa Clara, decide recurrir a quienes más quiere, sus tres amigos de siempre. La velada habitual da un giro inesperado cuando Martín les pide un favor que sacude su amistad. La noche se convierte en un campo de batalla que ponen a prueba los límites del amor, la familia, la lealtad y la verdad. Con las actuaciones de Harol Azuara, Sergio Velasco, Álex Fernández y Hugo Catalán.

Teatro Galerías.

24 de septiembre, 20:30 hrs.

$350, $500, $600 y $700.

Otros Eventos

El Conjunto Santander de Artes Escénicas tiene diversas actividades para los jaliscienses. ESPECIAL.

La transformación como camino

Con Adriana Huerta y Sergi Torres. Palcco. 19 de septiembre, 19:30 hrs. $1,000.

Duki

Arena VFG. 19 de septiembre, 21:00 hrs. De $1,000 a $1,806.

Recuerdos del rock and roll

Acceso a mayores de 18 años. Teatro Bar Escenik de Palcco. 20 de septiembre, 21:00 hrs. $500.

OHIR Programa 8: Noche Mexicana

Conjunto Santander de Artes Escénicas. 20 de septiembre, 19:30 hrs. De $150 a $500.

El eco del pincel

Subasta con causa. Palcco. 25 de septiembre, 19:00 hrs.

