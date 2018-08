Una muestra del nuevo cine británico

“Apostasía” es el primer largometraje de Daniel Kokotajlo, cineasta británico que retrata la vida al interior de una familia donde la religión detonará problemáticas. Una madre y dos hijas que rondan la mayoría de edad, con reglas rígidas sobre su comportamiento en sociedad debido a que son testigos de Jehová. Una de ellas saldrá embarazada; la otra sufre problemas de salud pero la religión le prohíbe recibir transfusiones de sangre. La película llega a la Cineteca de la UdeG dentro del ciclo de cine Europa Nuevas Tendencias, una colaboración del Festival de San Sebastián con el Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG).

Sin ser autobiográfica, esta historia remite al bagaje propio de Daniel, pues creció en la comunidad. Sobre la historia, el director platica en entrevista: “Tuve mucho tiempo esta idea en mi cabeza, pero no me sentía cómodo hablando del tema. Es algo que sigue cercano a mí y a mi familia. No quería hacer enojar a nadie. Me tomó tiempo tratar con el tema sin preocuparme por ese lado. También quise contar una historia sobre los testigos y lo que pasan, no solo es la historia de alguien que se sale y descubre el mundo. También está la historia de los que se quedan y no deben comunicarse con otros de la familia. Es algo que vi en mi congregación, siempre me intrigó eso que le sucedía a los que se quedaban: ellos son a los que no se les permite hablar con los otros”.

Más allá de la religión, la trama de “Apostasía” puede verse como una madre tomando malas decisiones: “Siente presión por la religión, por el adoctrinamiento. Es una madre que trata de hacer lo mejor, según cómo le han dicho, pero tiene que actuar en contra de sus instintos como madre. Las malas decisiones son resultado de eso: una combinación de lo que le dicen y lo que cree que está bien”.



Historias propias

Daniel no cursó la carrera de cine, pero se adentró en el séptimo arte cuando estudiaba: “Me mudé con unos amigos que estaban metidos en el cine británico. No sabía que existía, ahí lo descubrí. En ese tiempo pintaba y hacía música, al descubrir el cine comencé a combinarlo”.

De su experiencia en esta ópera prima, compartió: “Es difícil hacer películas en el Reino Unido, pero hay varios apoyos. Este lo tuvo. Es un esquema muy competitivo. A los ejecutivos les gustó mi historia, le dieron luz verde creo que por mi conexión personal con la historia, por haber sido un ex testigo de Jehová. Era un acercamiento interesante”.

Daniel Kokotajlo ya planea su siguiente producción: “Quiero enfocarme en historias propias, seguir haciendo historias británicas, contemporáneas. Creo que no hay muchas en la actualidad: hay mucho de época, nada que hable de problemáticas modernas”.

“Apostasía” ha tenido éxito en Europa, donde ya se estrenó en cines comerciales. “Hay varias cosas: la gente sabe de los testigos, pero muy poco. Les intriga la historia, aprender qué pasa dentro. Es una comunidad que vemos a diario, pero al mismo tiempo no se sabe mucho de eso”.