“Una Jauría Llamada Ernesto” estrena hoy en ViX y salas culturales del país

El documental “Una Jauría Llamada Ernesto”, del cineasta mexicano Everardo González, estrena hoy en salas de cine culturales y la plataforma ViX. En Guadalajara, la cinta se puede ver en complejos como Cineteca FICG, Cineforo, Cine Mayahuel, Docu al Parque y Cineka.

El proyecto retrata la vida de jóvenes que colectivamente se llaman “Ernesto”, quienes le van narrando al público cómo fue su niñez y cómo fueron estrechando lazos entre unos y otros para formar sus pandillas hasta vincularse al crimen organizado. Es un documental que plasma que también en estos círculos de violencia estos jóvenes son tanto víctimas como victimarios.

El filme tiene una narrativa peculiar, a los personajes no se les ve la cara, siempre están de espaldas, incluso hay una analogía que tiene que ver con los videojuegos donde el espectador mira al jugador de ese modo. A propósito, EL INFORMADOR dialogó con el realizador Everardo González.

“No me gusta imponer mis maneras a lo que voy filmar, lo que prefiero y lo que me ha servido hasta el día de hoy, es que sea la realidad y sus impedimentos los que me obliguen a inventar la forma en la que se va a contar una película. Aquí ya había un impedimentos complejo que era el retrato de menores, porque esto tiene implicaciones éticas y legales complejas, y yo no quería que eso se convirtiera en el freno de la película”.

El documental “Una Jauría Llamada Ernesto”, del cineasta mexicano Everardo González, estrena hoy en salas de cine culturales y la plataforma ViX. CORTESÍA

El otro reto fue cómo negociar el acceso a zonas de tráfico de armas sin poner en riesgo el equipo y sin vulnerar a la gente que le estaba dando permiso de hacerlo. “Entonces, se me vino la idea de esta posición de cámara (en la espalda de los protagonistas), porque por un lado permitía no reconocer el rostro de quien me acompañaba a cuadro y por otro el uso de la distancia focal permitía que lo que se verían en el cuadro, tuviera esta difusión que da la profundidad de campo. Y esto efectivamente comenzó a parecerse a lo que ocurre cuando se hace un juego de tirador de primera persona”.

Resalta que después esa misma manera de narrar la trama dio pie a otros significados, como “la idea de que el espectador acompañe a los personajes caminando detrás y que permanentemente seamos testigos de la zona más vulnerable de un joven en un entorno violento mientras camina”.

En cuanto a conocer las historia de vida de estos chicos donde también atraviesan por sentimientos universales como los que pasamos todos, solo que ellos parados en un entorno más convulso y violento, Everardo, destaca: “Las sociedades dividimos muchas las cosas, le tratamos de dar sentido a un montón de problemáticas sociales y también tendemos mucho a mirar solamente los dos extremos, pensando en que hay buenos y malos ciudadanos. Y esta película lo que intenta hacernos ver es que también esos niños son nuestros y por eso era necesario escuchar su relato emocional, las dudas que se plantean y los conflictos que atraviesan más allá de las razones” por las que están inmersos en la violencia, reflexionando el director que lo que estos jóvenes viven también se parece a las cosas que los demás en particular también experimentan.

“Eso son las pandillas, en eso se afincan y después, también de eso se aprovechan, de la necesidad de protección, cobijo e identidad de un montón de adolescentes, porque cuando la cosa escala y se vuelven parte de las corporaciones, pues ya son adultos ordenando a jóvenes”. El crimen organizado se aprovecha de estas carencias afectivas.

Movimiento #SomosJauría

#SomosJauría es una conversación nacional entre jóvenes sobre armas y violencia y cómo les afecta en cualquier entorno. Esta problemática ha marcado a más de 480 mil niños, niñas y jóvenes en México en los últimos seis años, que se han visto envueltos en la espiral de la violencia como víctimas directas de agresiones o, lamentablemente, como posibles involucrados en delitos relacionados con el crimen organizado. Como parte de la campaña de impacto, la película incluye proyecciones también en otras ciudades y lugares donde fue filmada y parte de una de las rutas de tráfico de armas en México.

Sinopsis

En México, 350 mil personas han sido asesinadas en los últimos 15 años por perpetradores armados, 30 mil de los cuales eran menores de 18 años. “Una Jauría Llamada Ernesto” es un viaje de exploración a las entrañas del eslabón más frágil de la cadena: los niños. El documental sigue el camino de los jóvenes llamados colectivamente “Ernesto” –tanto víctimas como sicarios– que en un momento determinado de sus vidas tuvieron acceso a un arma, la usaron para matar y pronto se convirtieron en parte de las muchas piezas del crimen organizado.

¿Quién es Everardo González?

Everardo González es una de las voces más sólidas del género documental en América Latina. De su filmografía destacan: “La canción del pulque” (2003), “Los ladrones viejos” (2007), “El cielo abierto” (2011), “Cuates de Australia” (2011), “El paso” (2015) y “La libertad del diablo” (2017), películas proyectadas y premiadas en diversos festivales como IDFA, Berlín, Toulouse, Locarno, Montreal, BAFICI, Sarajevo, Guadalajara, Morelia, entre otros.

“Su película La libertad del diablo (2017) fue reconocida con el Premio Amnistía Internacional en la Berlinale. En el 2018 dirigió “A 3 minute hug”, documental Netflix Original para Latinoamérica. En el 2019, colaboró con la plataforma Opdocs del New York Times con Children from the Narcozone nominado al News and Doc Emmy Award en la categoría Outstanding New Aproaches. Es miembro de las Academias de Ciencias y Artes Cinematográficas de México y Estados Unidos. Sus películas más recientes son “Yermo” y “Lopon” del 2020.

MF