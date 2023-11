Este viernes, la Academia de la Grabación de los EEUU reveló las nominaciones de los premios Grammy, cuya edición 66 se realizará el próximo 4 de febrero de 2024 en Los Angeles, California. El cantante mexicano Peso Pluma obtuvo una nominación en la categoría de mejor álbum de música mexicana (incluyento tejano) por su álbum Génesis. Mientras tanto en la categoría de música urbana, los álbumes "Mañana será bonito" de la colombiana Karol G y "Saturno" del puertorriqueño Raw Alejandro recibieron nominaciones.

El álbum de Peso Pluma enfrentará en la categoría mexicana del Grammy a los trabajos de cantantes femeninas como "La Sánchez", de Lila Downs; "Bordado a Mano", de Ana Bárbara; "Motherflower", de Flor de Toloache, y "Amor como en las películas de antes", de Lupita Infante.

Por su parte, la categoría de música urbana la completa "Data" el álbum del productor y compositor puertorriqueño Tainy.

¿Qué otros artistas están nominados en los Grammy?

En la categoría de mejor álbum de pop latino compiten el español Pablo Alborán con su disco "La cuarta hoja" los colombianos Maluma con "Don Juan"; Paula Arenas, con "A ciegas"; AleMor, con "Beautiful Humans, Vol. 1", el puertorriqueño Pedro Capó con "La neta" y la guatemalteca Gaby Moreno, por su disco "X Mí (Vol. 1)".

A su vez, la categoría del Grammy a mejor álbum latino de rock o alternativo nominó a la leyenda argentina del rock Fito Páez con su álbum "EADDA9223", acompañado del colombiano Juanes y su disco "Vida cotidiana", la mexicana Natalia Lafourcade, con "De Todas Las Flores"; el puertorriqueño Cabra, con su segundo álbum como solista "Martínez", y el dueto colombiano Diamante Eléctrico, con su trabajo "Leche de Tigre".

La terna de Mejor álbum latino tropical cuenta entre sus contendientes a Omara Portuondo y su álbum "Vida"; Carlos Vives y su disco conmemorativo de 30 años de carrera "Escalona nunca se había grabado así" y también a Grupo Niche y Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia con su álbum "Niche Sinfónico".

La categoría también cuenta con Tony Succar y Mimy Succar, nominados con el disco "MIMY & TONY", y al cantante estadounidense de origen puertorriqueño Luis Figueroa por "Voy a ti".

Finalmente en la categoría de Mejor álbum de jazz latino obtuvieron nominaciones Eliane Elias, con "Quietude"; Ivan Lins With The Tblisi Symphony Orchestra, por "My Heart Speaks"; Bobby Sanabria Multiverse Big Band, por "Vox Humana"; Luciana Souza & Trio Corrente, con "Cometa", y Miguel Zenón y Luis Perdomo, por "El Arte Del Bolero Vol. 2".

FA