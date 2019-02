Un refugio musical para las almas

Soul Asylum debutará en Guadalajara en el Festival Roxy GDL, en el que compartirán sus clásicos como “Runaway Train”, junto con lo más reciente en su repertorio. Originarios de Minneapolis, la agrupación es encabezada por Dave Pirner, vocalista quien comparte detalles sobre su participación en la jornada musical:

“No hemos tocado en México por mucho tiempo, así que quizá nos enfocaremos en lo que pensamos que quieren escuchar… Hace poco estuvimos en Sudamérica, estuvo genial. No tengo idea por qué no habíamos ido a México recientemente. Siempre me divierto cuando visito el país, es bonito”. Sobre sus conciertos regulares, el también guitarrista compartió: “Cambiamos el setlist seguido: tocamos de lo más nuevo, pero también metemos canciones que rara vez tocamos”.

Debutantes en 1984 con el lanzamiento de “Say What You Will Clarence...Karl Sold the Truck”, Soul Asylum ha mantenido en crecimiento su discografía a lo largo de los años, con publicaciones de nuevo material cada tres o cuatro años regularmente. Dave comparte la base de esta constancia: “Creo que se basa en varias palabras que empiezan con pe: pasión, persistencia, paciencia. Son cosas así las que influyen. Es fácil ver todo el trabajo que cuesta y pensar que no vale la pena, hay muchos obstáculos en el camino. Me encanta hacerlo, y tengo suerte de tener a un grupo de gente que también le gusta. La gente que no se lo toma en serio es la que no dura, así ha sido siempre”.

Novedad veraniega

Con 11 discos en estudio, en el que el último es “Change of Fortune” (2016), el grupo prepara ya su siguiente álbum: “Estamos cercanos a terminarlo, nos falta grabar un par de canciones. Lo haremos estos meses, quedará listo para el verano”. Encargado de componer las letras, Dave busca cantar sobre temas diferentes en cada nueva composición: “Es un reto. No me gusta repetir lo que ya he hecho: una vez que escribo una canción sobre un tema, como la religión, no quiero escribir otra sobre lo mismo. No quiero escribir la misma canción una y otra vez. También la música evoluciona, tratamos de ponernos retos, innovar lo más que podamos dentro de nuestro estilo de rock. Escribo muchas cosas y luego las vamos probando a ver cuál entra en el álbum”.

Luego de la escritura, el siguiente paso es presentar el material, la parte favorita de Pirner: “Creo que tocar en vivo es algo que parece caótico, después de todo el trabajo al escribir y grabar, que puede ser muy arduo y frustrante. Ya que el nuevo material está montado y lo tocamos en vivo, ahí es llegar a la meta. Creo que es lo que prefiero, es más divertido”.

En cuanto a sus temas favoritos, detalla: “Hay ciertas canciones que son muy divertidas para tocar, para mí. Hay otras que tienen tantas palabras que casi me falta el aliento. Una canción como ‘April Fool’ es fácil de tocar para mí, y muy entretenida. También ‘Can’t Help It’, que es algo nueva. Ese par son de mis favoritas, son muy alocadas y son simples en comparación a otras más complicadas”.

Melomanía

Del otro lado, como parte del público, Dave es un melómano con los oídos abiertos: “Cuando estoy en Minneapolis voy a conciertos de Run Westy Run u otros grupos de aquí, que he visto desde siempre. Hay varias cosas que no me pierdo, también los nuevos grupos locales. Me sorprenden, me la paso bien. Yo voy a cualquier concierto, me encanta el jazz. Hoy voy a ver a LP, nunca la he visto antes: por lo que he visto en video es muy interesante”.

Asiste

Soul Asylum en el Festival Roxy GDL (junto con otras agrupaciones y músicos como Bush, Live, Stone Temple Pilots, Troker, Caifanes y Future Islands, entre otros), sábado 23 de febrero, Terraza Vallarta: 1,400 pesos general; 2,100 pesos VIP; niños 500 pesos. Boletos disponibles en taquillas del Teatro Diana (sin cargo) y en el sistema Ticketmaster.