Segundo destape: Soul Asylum llegará al Festival Roxy

¿Recuerdas el tema “Runaway Train”? Pues el próximo 23 de febrero podrás cantarlo a todo pulmón, y es que la agrupación Soul Asylum junto con Jade Bird llegarán al Festival Roxy Guadalajara a realizarse el próximo 23 de febrero; ellos se unen a Stone Temple Pilots, Bush, Goodnight Japan, Nacha Pop, Nunca Jamás, Future Islands, Daniel Habif, Robert Delong y The Fab Four (tributo a los Beatles, el grupo homenajeado en esta tercera edición), quienes fueron relevados hace algunas semanas.

Jacobo Márquez, uno de los fundadores del festival junto con Santiago Valencia, comentó en entrevista que serán en total 30 grupos los que conformen el cartel, y justo este viernes destaparán los organizadores más nombres además de Soul Asylum y Jade Bird.

Sobre el perfil del festival, Jacobo dijo: “Buscamos nivelar el cartel en los grupos; buscamos bandas espejo para armar un line up: Vimos a Hiromi en la primera edición, a Antonio Sánchez en la segunda, a James en la primera y a Erasure en la segunda. Algo que no habíamos hecho en las dos primeras ediciones era leer mucho a la gente: la banda más pedida es The Cure y Pearl Jam”. Aunque estos grupos sean muy solicitados, su presencia en el Roxy todavía no será: “Todavía el festival es chico tratando de ser mediano, o mediano tratando de ser grande, según la perspectiva. Todavía no podemos traer ese tipo de bandas porque estamos limitados a un presupuesto: si los traemos sería pérdida para el festival. Vamos a tener bandas de ese tamaño, espero que para la edición cinco o seis”.

Al igual que en ediciones anteriores, en el cartel también habrá propuestas musicales de Guadalajara. El vínculo con la ciudad lo llevan desde el nombre (Festival Roxy Guadalajara), por lo que buscan incidir: “Poco a poco haremos más actividades en la ciudad. Vamos a tener una actividad con el Canelo, con la fundación Nariz Roja. Vamos a ayudar a fundaciones como lo hicimos en las dos ediciones anteriores”.

“Mucha gente nos dice que somos el festival de los chavorrucos… Tal vez sí le estamos hablando a un público de más de 30 años. No somos tan trendys, no traemos a la banda que va a sonar en dos años; traemos a bandas que tienen una trayectoria internacional, que han sonado. Es el festival donde los viejos y nuevos amigos se encuentran”, señaló Jacobo.

En cuanto al espacio, esta tercera edición será en la Terraza Vallarta, la misma sede que la segunda edición. Habrá dos escenarios de mayor tamaño y uno tercero, además de un espacio para niños. El escenario pequeño tendrá mejoras en cuanto a la curaduría y al acomodo del escenario: “Creo que nos faltó hablar sobre el tercer escenario y meter otro tipo de bandas para que impulsaran”. El pequeño escenario de música electrónica desaparecerá.

El rubro gastronómico ha tenido fuerza desde el comienzo del festival: “Somos un festival de música y arte gastronómico, es nuestra descripción. Estamos cerrando un acuerdo, con la idea de invitar a un estado del país. Además, los cuatro chefs que estarán presentes en el festival, vendrán de otra región del país”.