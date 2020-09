Un manual para reír y conquistar

“Manual para galanes” se estrena este jueves 24 de septiembre a través de Claro Video. Con 13 capítulos en esta primera temporada, la serie cuenta la vida de un grupo de personas en busca del amor, luego de las constantes decepciones amorosas. El protagonista de la serie es Jair Palomares, quien sufre una ruptura amorosa. Para darle vuelta a la página decide hacer un “manual para galanes”, comentó Armando van Helsing, el actor que encarna al protagonista.

Con el manual comienza también una escuela para galanes, en la que cursan los personajes de Jonathan Islas, José Lombana, Luis Altomaro y César Vargas, quien da vida a un aspirante a galán que no ha tenido relación alguna con mujeres gracias a su sobrepeso. Juan David encarna a “Iván”, otro cuarentón que desea utilizar la sabiduría del manual para recuperar un amor perdido. La actriz Dolores Heredia participa en esta serie, como madre del protagonista que de pronto se ve cortejada por uno de los alumnos. Otro personaje femenino es “Angie”, la chica que le rompe el corazón al protagonista, en interpretación de Altair Jarabo.

Litzy Vanya Domínguez es la actriz que interpreta a “Mariana”, una amiga de “Jair”. Litzy comentó sobre la serie: “Es un guion donde lo importante es la diversidad, donde no debe contar la apariencia, sobre todo ahora con las redes sociales donde creemos que la vida de los otros es perfecta, con cuerpos perfectos. Es difícil no caer en eso y querer la vida perfecta. Esta serie habla de eso: no importan las características físicas, no impiden ser feliz y encontrar al amor de nuestra vida y enamorarse. Aunque es una serie de comedia resaltamos esa parte, todos tenemos algo de lo que nos podríamos sentir avergonzados, pero resulta que esos defectos son nuestras fortalezas, es con eso con lo que logramos conquistar al amor de nuestras vidas”.

Juan David comentó que en su caso personal, al ser una persona de talla baja, le dio la oportunidad de mostrar su talento como actor lejos de los clichés. La actriz Altair Jarabo agregó que el manual “no es una serie de reglas para que caigan, no es así. Redefine lo que significa conquistar a una mujer”.

Jonathan Islas apuntó que el autoestima y respeto es parte del mensaje: “Mucha gente cree que las personas que son guapas la tienen más fácil, o si tienen dinero. Creo que no, a las mujeres y a los hombres nos gusta que nos consientan, que sean caballerosos, que traten muy bien a la pareja”.

JL