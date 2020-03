Un director multifacético

Noé Santillán-López es un director mexicano que poco a poco ha destacado en la industria fílmica nacional gracias a la versatilidad con la que ha desempeñado su carrera a través de diversas temáticas en sus películas.

El próximo 13 de marzo estrena el filme “Veinteañera, divorciada y fantástica”, de la productora All About Media. En entrevista, el cineasta cuenta cómo se alista para el suceso: “Cuando las películas se estrenan, éstas ya no dependen de quiénes las hacemos, sino de la gente que las quiera ver, y que se conecten con el mensaje. Parece ser que la cinta está haciendo buen ruido, así que estoy emocionado”.

Esta película se desarrolló a partir del éxito “Treintona, soltera y fantástica”, protagonizada por Bárbara Mori, sin embargo, el nuevo filme presenta otro contexto. En esta ocasión, el personaje central es interpretado por Paulina Goto, quien hace el papel de “Regina”.

“La anterior es una muy buena película y esta nueva está hecha por la misma productora, pero ‘Veinteañera…’ es una historia completamente distinta y con otros personajes. O sea que se puede decir que es de la misma franquicia, pero las tramas no tienen que ver una con la otra. Habla de otra generación y otros problemas. Es sobre una chava que está peleando con la adultez y que detrás de esto hay un mensaje muy fuerte”.

“No importa el género”

Santillán-López ha dirigido películas donde los protagonistas son luchadores como en “Ni tú, ni yo”, comedia con el color y la tradición de México a través de “Una última y nos vamos” y hasta cine de acción en “Purasangre”. Ahora explora la comedia romántica, pero desde una perspectiva distinta, puesto que el filme a estrenarse en la cartelera nacional no es la típica historia donde la chica se enamora del chico.

“Siempre hay retos en cada género, pero una buena historia es lo que conviene para hacer una buena película y este proyecto tiene un gran mensaje de empoderamiento. Sí es una comedia romántica, pero no es la típica, aquí se trata del amor propio y el crecimiento interno, ‘Regina’ (Goto) no se da mucho crédito y al final se da cuenta que su mejor amiga es ella misma”.

Además, afirma que “no importa tanto el género, lo que importa es que haya una buena historia, y creo que algo estamos haciendo bien para que sigamos teniendo la oportunidad de contar historias, porque cuando hacemos una nueva película, también hay una gran responsabilidad con el público de presentarles un producto que quieran ir a ver”.

Para el director, es un buen momento para hablar de estas historias a propósito de los contextos sociales en los que se encuentra la sociedad actual: “Estamos en situaciones tensas, y el mensaje de estas películas es ver dentro de ti y con eso puedes cambiar tu entorno y tu círculo”.

Una década de cine

El sello principal de Noé es su estilo visual, al cual califica como “muy singular, y eso se traduce en una cinta de acción, de lucha libre o una como ésta. Pero también me gusta contar historias de relaciones entre amigos, entre padres y entre amigos, y tiene un saborcito de esto este filme”.

En el universo del cine, Noé tiene casi una década de dedicarse a lo que más le gusta, su primer proyecto formal fue “El Diez”, una serie presentada en 2011. “En estos nueve años he dirigido este proyecto y cinco películas, así que sí he estado muy movido”.

Igualmente, desarrolló la productora Época Films, junto a Francesco Papini y los actores Mauricio Argüelles y César Rodríguez. Con ésta se hicieron cintas como “Una última y nos vamos” y “Purasangre”, entre otras, sin embargo, comparte que ahora mismo él está trabajando de manera independiente.

“La productora como tal sacó las cintas y como grupo estoy emocionado por lo que cada uno estamos haciendo por separado, habrá la oportunidad de hacer otra cosa juntos, pero también está padre ver cómo va creciendo cada quien”.

Hace equipo con Duval y Uribe

En el verano de 2019 Noé Santillán-López filmó la cinta “Infelices para siempre”, con Consuelo Duval y Adrián Uribe, la cual prevé que se estrene hasta el 2021. “Es una comedia muy padre con un mensaje sobre el matrimonio, ellos están casados y ya no se aguantan, pero tienen la oportunidad de volver a enamorarse”.

Actualmente, el director está escribiendo un guion y promocionará una serie de televisión, además de que ya tiene otros proyectos en desarrollo.

Entre familia

Recordando sus antecedentes, el cineasta rescata que su abuelo Cuco López era escritor y estuvo inmerso en la Época de Oro del cine mexicano; igualmente, su primo Quetzalli Cortés es actor.

